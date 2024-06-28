„Пичкали лекарствами и подвергали сексуальному насилию“: Пэрис Хилтон поделилась тяжелыми воспоминаниями юности

43-летняя звезда рассказала, что в 16 лет оказалась в закрытой школе-интернате Прово-Каньон в штате Юта за плохое поведение. Ее буквально вытащили из постели и отправили на перевоспитание. Теперь она дает показания, чтобы защитить права детей, оказавшихся в подобной ситуации.

„Они обещали исцеление, рост и поддержку, но вместо этого — не позволяли мне говорить, свободно передвигаться или даже смотреть в окно в течение двух лет. Меня пичкали лекарствами и подвергали сексуальному насилию, жестоко удерживали, тащили по коридорам, раздевали догола и бросали в одиночную камеру“, — приводит слова Пэрис Page Six.

Нынешнее руководство интерната заявляет, что школа была выкуплена после инцидента и ответственности за происходящее они не несут. Тем не менее слова Хилтон подтверждают и другие воспитанники интерната. Что касается родителей звезды, то, по ее словам, они были введены в заблуждение и не знали, что происходит за стенами заведения на самом деле.