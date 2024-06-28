Стал известен пол будущего ребенка Линдси Лохан

Напомним, что летом 2022-го актриса вышла замуж за финансиста Бадерома Шаммаса. О радостном событии звезда „Дрянных девчонок“ рассказала в социальных сетях, опубликовав фотографию со своим возлюбленным и назвав его своим мужем.

„Я самая счастливая женщина на свете. Ты нашел меня и знал, как сильно я хотела встретить свое счастье. Я просто потрясена, какой у меня муж! Ты – моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день“, — трогательно подписала снимок Линдси.