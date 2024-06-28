Шоубиз
28.06.2024, 15:02

Стал известен пол будущего ребенка Линдси Лохан

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Линдси Лохан
Линдси Лохан
ФОТО: Everett Collection | Shutterstock

В марте стало известно, что Линдси Лохан скоро станет мамой. Актриса сообщила об этом в Facebook. „Мы счастливы и взволнованы“, — написала она. Стал известен пол будущего ребенка, передает PEOPLETALK.

Как сообщает TMZ, звезда ждет мальчика от Бадерома Шаммаса.

Напомним, что летом 2022-го актриса вышла замуж за финансиста Бадерома Шаммаса. О радостном событии звезда „Дрянных девчонок“ рассказала в социальных сетях, опубликовав фотографию со своим возлюбленным и назвав его своим мужем.

„Я самая счастливая женщина на свете. Ты нашел меня и знал, как сильно я хотела встретить свое счастье. Я просто потрясена, какой у меня муж! Ты – моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день“, — трогательно подписала снимок Линдси.

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