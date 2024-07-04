Бывшая девушка звезды „Трансформеров“ Шайи ЛаБафа требует от него крупную сумму денег из-за насилия

В своем иске исполнительница обвиняет артиста в том, что он сознательно заразил ее венерическим заболеванием, наносил физический вред и оскорблял ее во время их отношений. В настоящее время экс-возлюбленные спорят из-за определенных документов, переданных в суд.

Также певица утверждает, что выпуск ее альбома был отложен „из-за душевных страданий“, и в результате она потеряла более 1 млн долларов, не закончив свой альбом до гастролей. Кроме того, FKA говорит, что лишилась контрактов из-за Шайи, что способствовало потере профессиональных возможностей.

Адвокат ЛаБафа отметил, что вопреки утверждениям, она, судя по всему, увеличила свой авторитет за время отношений с актером, „и ее карьера, похоже, процветает“.

Судья еще не вынес решение. Еще в 2020 году FKA подала в суд на Шайю ЛаБафа за насилие и побои. Она обвинила его в жестоком обращении во время их отношений, которые длились с 2018-го по 2019 год. Певица сказала, что актер эмоционально манипулировал ею, заставил ее отказаться от общения с друзьями и семьей. По словам певицы, артист заставил ее следовать списку его правил.