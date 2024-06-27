27.06.2024, 14:00
Брак не дотянул и до первой годовщины: ровно год назад прошла роскошная свадьба Танеля и Лаурен Падар. Как это было?
ФОТО: | KOLLAAŽ
Танель и Лаурен Падар могли бы сегодня, 27 июня, отметить первую годовщину свадьбы. К сожалению, их брак продлился всего семь месяцев, прежде чем Лаурен решила закончить отношения. Свадьба Падаров была одной из самых охраняемых, а прессу на радостном событии не ждали. Тем не менее Kroonika удалось осветить торжество, правда пришлось преодолеть определенные препятствия - такое долго еще будешь помнить!
Танель (43) и Лаурен (28) сказали друг-другу „да“ во время прекрасного венчания в церкви Вайнупеа. Впервые они вышли вместе в свет в ноябре 2017 года и обручились уже на следующий год, во время летней поездки в Италию. В августе 2019 года у пары родился первенец - дочка Линда. Вторая дочь Луна появилась на свет в январе 2022 года.
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