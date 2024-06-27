Брак не дотянул и до первой годовщины: ровно год назад прошла роскошная свадьба Танеля и Лаурен Падар. Как это было?

Танель и Лаурен Падар могли бы сегодня, 27 июня, отметить первую годовщину свадьбы. К сожалению, их брак продлился всего семь месяцев, прежде чем Лаурен решила закончить отношения. Свадьба Падаров была одной из самых охраняемых, а прессу на радостном событии не ждали. Тем не менее Kroonika удалось осветить торжество, правда пришлось преодолеть определенные препятствия - такое долго еще будешь помнить!