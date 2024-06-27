Николай Трубач и Макс Покровский выступят на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala

Николай Трубач

Николай Трубач (настоящее имя — Николай Харьковец) родился в украинском городе Николаеве. После окончания музыкального училища он стал профессиональным хоровым дирижером и трубачом, что и дало ему сценический псевдоним. Сотрудничество с братьями Валерием и Константином Меладзе в Москве привело к созданию первых хитов, таких как „Женская любовь“ и „Пять минут“.

Пик популярности Николая Трубача пришелся на конец 1990-х годов благодаря дуэту с Борисом Моисеевым и их хиту „Голубая луна“. А видеоклип на эту песню регулярно транслировался по телевидению. Другой популярный дуэт Трубача и Моисеева — „Щелкунчик“ — сопровождался клипом, в котором Николай исполнил на трубе отрывок из балета Чайковского. Николай Трубач также исполнял дуэты с Игорем Сарухановым, Александром Маршалом и многими другими. Он является заслуженным артистом Украины.

Макс Покровский

Макс Покровский выступят в тот же день. С начала 90-х годов группа выпустила 15 студийных альбомов, более 20 синглов и более 40 видеоклипов. Их уникальное энергичное звучание и пронзительный вокал Покровского сделали их узнаваемыми. Творчество группы охватывает такие стили рок-музыки, как поп-панк, альтернативный рок и другие. Максим Покровский неоднократно подчеркивал, что их музыка выходит за рамки одного стиля. Тонкий юмор и здоровый цинизм делают их музыку актуальной и интересной как для клубных площадок, так и для стадионов. В настоящее время Покровский с семьёй эмигрировал в США, откуда он и приедет на фестиваль.

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале „Дзинтари“. Не упустите возможность насладиться уникальными выступлениями Николая Трубача, Макса Покровского и еще более 40 артистов из 14 стран! Билеты можно приобрести на сайтах laimafestival.lv и bilesuserviss.lv.

Для особых гостей предусмотрены VIP-столики с лучшим видом на сцену, изысканным обслуживанием и особыми привилегиями. Забронируйте заранее, чтобы получить незабываемые впечатления от фестиваля. Чтобы приобрести VIP-столики или места в зрительном зале, ряды 1-10, места 11-26, пожалуйста, свяжитесь с VIP-службой Лаймы Вайкуле по телефону +37126645333.