18-летняя дочь Тома Круза отказалась от фамилии отца

Стало известно, что 18-летняя девушка недавно окончила школу. Аттестат она получила как Сури Ноэль, то есть взяла одну из фамилий матери-актрисы Кэти Холмс.

К слову, на выпускной девушки сам Том не пришел и много лет не поддерживает с ней связь. Заметна была лишь ее мама, которая радовалась успехам дочери.

Официально ни Сури, ни Круз пока не комментировали эту тему.

Что известно о детях Тома Круза

У Тома Круза есть одна биологическая дочь Сури от актрисы Кэти Холмс и двое приемных детей от отношений с Николь Кидман.

9 июня 2012 года Кэти неожиданно для мужа подала на развод и потребовала для себя полной опеки над их общей дочерью. Она также заявила, что отказывается от сайентологических убеждений актера и решила воспитывать Сури в католической вере. Позже женщина отправила Сури в частную католическую школу.

К слову, после завершения отношений с бывшей женой Том не участвует в воспитании дочери. Поговаривают, что они не виделись уже более 11 лет.