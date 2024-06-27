„Виноваты отношения на расстоянии“: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов объявили о разводе после 10 лет любви

26 июня Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступили с совместным заявлением, которое опубликовали австрийские СМИ. „После десяти счастливых лет, проведенных вместе, мы приняли трудное, но дружественное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго“, — заявили звезды.

Для многих это стало шоком, ведь Анна и Юсиф накануне выступали в миланском Ла Скала, где участвовали в постановке „Турандот“. Эйвазов после этого опубликовал фото подросшего Тьяго, с которым пошел в парк аттракционов и назвал его своим любимчиком (хотя сын Нетребко для него не родной — его настоящий отец Эрвин Шротт, с которым певица вскоре после рождения развелась). Публика ни о чем не подозревала, и лишь самые близкие догадывались, что эти отношения переживают тяжелые времена.

„Это был вопрос времени, так как они жили в разных странах последнее время — Юсиф много работает в Баку, а Анна постоянно находится в Вене. Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой“, - рассказали близкие к паре источники.

В отличие от многих звезд, делающих шоу из своего расставания, Анна и Юсиф не хотят привлекать к себе много внимания. Поэтому даже в социальных сетях не объявляли об этом. Они продолжат вместе работать (в соцсетях уже появились слухи, что Эйвазов, подписав контракт со швейцарской компанией, больше не будет петь с Нетребко, но это не правда).

Что касается недвижимости, то тут вопрос открытый — оба они востребованные артисты, которые имеют несколько квартир по всему миру. Проблем с разделением имущества возникнуть не должно.

Напомним, пара познакомилась в середине 2014 года в Риме, когда готовилась к очередной постановке. Уже через три недели после первой встречи у них завязались отношения, и Анна решила познакомить Эйвазова с сыном Тьяго, которому медики диагностировали аутизм. Юсиф принял мальчика как родного, помогал с врачами, а в 2015-м они сыграли свадьбу.