Алсу ушла от мужа и счастлива: „Жизнь прекрасна! Ни о чем не жалею!“

27 июня Алсу исполнился 41 год. В честь важного события она опубликовала пост, в котором подвела итоги за последнее время и поблагодарила всех за доставленный опыт.

„Рядом со мной моя семья — Сафина, Микелла и Рафаэльчик. Жизнь прекрасна, я учусь ценить каждое ее мгновение. Ни о чем не жалею — каждое событие, которое происходит в моей судьбе, несет определенный смысл, делает меня сильнее, умнее, увереннее и мудрее. Я проживаю свой лучший возраст и теперь точно понимаю свои желания, цели. Я не боюсь мечтать“, — написала исполнительница.

Артистка отметила, что теперь ее окружают достойные люди, которым она полностью доверяет. „Спасибо Всевышнему за веру, силу и чудеса, которые происходят со мной каждый день. Спасибо моим родителям за эту жизнь. Хочу, чтобы они были здоровыми и рядом как можно дольше. Спасибо моим детям, которые наполняют меня любовью и счастьем каждую минуту. Спасибо моим невероятным друзьям, которые всегда рядом в самые сложные и счастливые моменты в моей жизни“, — добавила именинница.

Конечно же, звезда не забыла про своих слушателей. Алсу призналась, что без их поддержки и понимания ей было бы трудно справиться с препятствиями, которые возникали и возникают на пути.

„Спасибо, мои дорогие поклонники, подписчики, за добрые пожелания и за то, что вы со мной на протяжении стольких лет! Впереди много интересного! По-настоящему теперь понимаю фразу „В *** лет жизнь только начинается!“ — воскликнула артистка и задула свечи на торте.

Развод Алсу с Абрамовым не стал неожиданностью: в Сети давно ходили, что отношения пары трещат по швам. Только если тогда пользователи сомневались в причине, то теперь знают — Ян увлекся другой женщиной. На днях певица подтвердила связь бывшего с Анастасией Решетовой.