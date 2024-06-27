Макс Корж едет в Таллинн. ТОП-10 фактов о том, кто собирает стадионы

5. Максим женат, у него двое детей. Жена Коржа — его соотечественница Татьяна, с которой он познакомился еще до того, как стал популярным исполнителем. Девушка поддерживала его во всех начинаниях и сейчас пара воспитывает двух замечательных детей: дочку Эмилию и сына Назара.

4. 1 мая 2012 года музыкант выпустил дебютный альбом под названием „Животный мир“. По его словам, все песни в альбоме объединены общей мыслью и тематикой: различные людские пороки, от незначительных до серьезных. Альбом рассчитан на слушателей из разных возрастных категорий: от подростков до более взрослой и серьезной аудитории. Таким образом, он обрел популярность не только у себя на родине, но и в государствах ближнего зарубежья всего за полтора–два года.

3. Широкую известность и небывалую популярность молодому белорусу принесла композиция „Небо поможет нам“. Ее Максим записал за несколько дней до того, как отправился в армию. После возвращения он обнаружил в своих социальных сетях невероятное количество сообщений – песня, которую он опубликовал, стремительно набирала популярность и даже звучала в числе хитов на некоторых радиостанциях.

2. Макс хотел продолжать „дружить“ с музыкой и поступить в музыкальное училище, но родители его отговорили — по их мнению, музыкой нельзя было жить и зарабатывать. Корж поступил на факультет международных отношений (ФМО БГУ), на котором проучился два года. Выбранная специальность была в тягость, и перед третьим курсом Корж отчислился.

1. Огромное влияние на первые композиции Макса, которые он записывал в составе коллектива, созданного в родном городе из нескольких единомышленников, имели песни Эминема, который был кумиром Коржа, когда тот был подростком.

Макс Корж родился 23 ноября 1988 года в белорусском городе Лунинец. Рано начал увлекаться музыкой, первую сольную композицию написал в возрасте тринадцати лет. Теперь же он собирает целые стадионы на своих концертах, а также считается одним из самых перспективных певцов современного шоу-бизнеса. На Instagram Макса Коржа подписано 2,5 миллиона пользователей, при этом певец утверждает, что известность никак его не изменила и он остается обычным человеком. По этой причине Макс Корж называет себя разочарованием для представителей СМИ.

6. Предок из рода Коржа принимал участие в Великой Отечественной войне в рядах партизанского отряда и получил награду за заслуги перед отечеством – Максим в детстве часто рассматривал орден деда и гордился тем, что тот носит звание Героя Советского Союза.

7. 24 февраля 2022 года, после начала российского вторжения, певец выпустил в Instagram пост, в котором осудил агрессию против Украины:

„Миллионы людей, выросшие в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, понимающие друг друга и на 100% готовые соседствовать мирно, снова разделяются войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, не важно, где ты живешь. Все то привычное, что мы уже перестали ценить, станет для нас лишь воспоминанием. Поэтому никогда не поздно, если миллионы не хотят войны. Мир Украине“.

8. 4 июня 2022 года Макс выпустил песню „Свой дом“, посвященную событиям в Украине, в которой говорится о том, что мир больше не будет прежним. В песне есть такие строчки: „Там, где мы пели о дружбе, сегодня мечтают лишь отомстить сполна. Все, что нормальные люди возводили годами, — все уничтожено“.

6 июня 2022 года певец отменил все запланированные концерты в России, Беларуси и Украине.

„Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются! Берегите себя! Все будет хорошо!“ — написал музыкант на своей странице Instagram, сообщив об отмене всех концертов, которые из-за ковида и так переносились два года подряд.

9. В октябре 2022 года, на фоне слухов о наступлении Беларуси на Украину, Корж в Instagram написал: „Не пойдут белорусы на чужую землю. Так было всегда и за 7 месяцев ничего не изменилось. Верьте в лучшее“.

10. Самое крупное комьюнити фанатов Коржа сейчас — это Dvizh. Об истории сообщества подробно рассказывает сайт „The Flow“: „Помните строчку Макса: „Он без бабок идет на движ, стопудовый оптимист“? Олдфаги могут вспомнить еще Флэтотряд, тусу, названную в честь тура Макса „Большой флэт“. История движа началась в 2017 году в Питере, когда фанаты решили устроить афтерпати после VK Fest. Вечеринку назвали Dvizh, в Телеграмме создали чат для сбора, выступать позвали Селебриума — концертного диджея Макса. „Потолкать землю ногами“ пришли 150 человек. Вечеринка прошла — а чат Dvizh остался. Туда продолжали добавляться новые люди. Так возникла идея провести фан-сходки в других городах“.