ГАЛЕРЕЯ | Нововведение для любителей четвероногих: теперь в эстонские музеи можно прийти с собакой!

„Собаки являются нормальной частью нашей повседневной жизни, и хоть научно и не доказано, что посещение музея сказывается на собаке так же позитивно, как и на человеке, это – великолепная возможность качественно проводить этим летом время с нашими четвероногими друзьями“, – сказал руководитель проекта музейной карты Керт Каск.

На неделе, когда страна отмечала Иванов день, заядлых посетителей музеев и их питомцев пригласили в Эстонский музей под открытым небом на посвященную эстонскому крестьянству культурно-историческую экскурсию. Участники мероприятия также получили полезные рекомендации по посещению музеев с собакой.

„В музее собаке приходится адаптироваться к новым запахам, людям и впечатлениям, к которым она не привыкла. Запаситесь временем, чтобы при посещении музея собака могла привыкнуть к новой среде, и по ходу делайте при необходимости перерывы. Любимца перед походом в музей лучше не кормить, чтобы можно было завлечь его лакомством, если такая потребность возникнет“, – порекомендовала кинолог Урве Лагеда.

Ознакомиться с присоединившимся к музейной карте музеями, где рады и собакам, можно на сайте www.muuseumikaart.ee/koerad.

Перед тем, как отправляться в музей, обязательно ознакомьтесь с правилами его посещения. В некоторых музеях разрешены только маленькие „карманные“ собачки или собаки на поводке или в переноске. Какие-то из музеев допускают собак только на некоторые из выставок или в некоторые из зданий. Как и любой другой посетитель музея, собака должна быть воспитанной. В музей собаки допускаются под личную ответственность хозяина.

Цифровым годовым абонементом в музеи Эстонии, или музейной картой, с прошлого апреля обзавелись уже более 15 000 человек, за последний год посетив разные музеи более 120 000 раз. Самому возрастному обладателю музейной карты 93 года, а самому маленькому – два года. В общей сложности к музейной карте присоединились более 120 музеев по всей Эстонии.