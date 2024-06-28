Раздраженный читатель: „Как певец из страны-агрессора может выступать на главном стадионе Таллинна?“ Минкульт: „В Эстонии ему рады“

„Хочу попросить редакцию открыто задать вопрос нашему правительству и полиции: как получилось, что Макс Корж - белорусский певец из страны-агрессора, не выступающий против войны в Украине и дающий концерты в России, о чем можно узнать на его официальном сайте, послезавтра (29 июня, - прим. ред.) выступает в Таллинне на главном стадионе страны?“ - спрашивает Арво в своем письме.

Макс Корж - действительно певец белорусского происхождения, однако 24 февраля 2022 года, после начала российского вторжения, он выпустил в Instagram пост, в котором осудил агрессию против Украины:

„Миллионы людей, выросшие в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, понимающие друг друга и на 100% готовые соседствовать мирно, снова разделяются войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, не важно, где ты живешь. Все то привычное, что мы уже перестали ценить, станет для нас лишь воспоминанием. Поэтому никогда не поздно, если миллионы не хотят войны. Мир Украине“.

4 июня 2022 года Макс Корж выпустил песню „Свой дом“, посвященную событиям в Украине.

6 июня 2022 года певец отменил все запланированные в России концерты, о чем также публично заявил.

„Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются! Берегите себя! Все будет хорошо!“ — написал музыкант на своей странице в Instagram, сообщив об отмене всех концертов, которые из-за ковида и так переносились два года подряд.

Об этом свидетельствуют и записи на его веб-сайте.