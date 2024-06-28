Раздраженный читатель: „Как певец из страны-агрессора может выступать на главном стадионе Таллинна?“ Минкульт: „В Эстонии ему рады“(47)
На общую почту редакции Delfi пришло письмо от взволнованного читателя Арво, который потребовал призвать к ответу правительство и Департамент полиции и погранохраны Эстонии в связи с предстоящим субботним выступлением в Таллинне белорусского певца Макса Коржа.
„Хочу попросить редакцию открыто задать вопрос нашему правительству и полиции: как получилось, что Макс Корж - белорусский певец из страны-агрессора, не выступающий против войны в Украине и дающий концерты в России, о чем можно узнать на его официальном сайте, послезавтра (29 июня, - прим. ред.) выступает в Таллинне на главном стадионе страны?“ - спрашивает Арво в своем письме.
Макс Корж - действительно певец белорусского происхождения, однако 24 февраля 2022 года, после начала российского вторжения, он выпустил в Instagram пост, в котором осудил агрессию против Украины:
„Миллионы людей, выросшие в одних и тех же дворах, на одних и тех же ценностях, понимающие друг друга и на 100% готовые соседствовать мирно, снова разделяются войной. Осуждаю вторжение и бомбардировку суверенного государства. Это война, которая изменит жизнь каждого навсегда, не важно, где ты живешь. Все то привычное, что мы уже перестали ценить, станет для нас лишь воспоминанием. Поэтому никогда не поздно, если миллионы не хотят войны. Мир Украине“.
4 июня 2022 года Макс Корж выпустил песню „Свой дом“, посвященную событиям в Украине.
6 июня 2022 года певец отменил все запланированные в России концерты, о чем также публично заявил.
„Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются! Берегите себя! Все будет хорошо!“ — написал музыкант на своей странице в Instagram, сообщив об отмене всех концертов, которые из-за ковида и так переносились два года подряд.
Об этом свидетельствуют и записи на его веб-сайте.
В сентябре 2023 года на рижском концерте Макс Корж также однозначно обозначил свою антивоенную позицию и призвал своих зрителей кричать „Нет войне!“. Певец завершил концерт своим антивоенным треком: „Весна рыдает, Украина пылает, мир не менялся - мир таков. Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? Тот прав, кто защищает свой дом“. „И, пожалуй, впервые на концерте Коржа люди не могли подпевать - от слез. Поэтому прощальная „Жить в кайф“ вопреки ожиданиям уже не звучала от публики так стройно“, - написал DW в репортаже после концерта.
В Эстонии работой в области культуры, спорта и охраны памятников старины руководит Министерство культуры, куда и следует обращаться за комментариями по поводу приезжающих артистов. По словам представителей Минкульта, они постоянно находятся в контакте с организаторами культурных мероприятий, и все они прекрасно осведомлены о позиции министерства.
Минкульт не уполномочен устанавливать запрет на въезд в Эстонию для того или иного артиста, однако при закравшихся сомнениях в отношении конкретных персон можно обратиться к представителям министерства за оценочным мнением, на основании которого в свою очередь запретить или не запретить въезд может Министерство внутренних дел.