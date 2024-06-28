Беременную первенцем Сати Казанову экстренно госпитализировали

Сати Казанова сообщила, что не сможет выступить 29 июня на сцене VK Fest. Артистка находится в больнице и ждет медицинской процедуры, о которой пока не распространяется. Несмотря на срочную госпитализацию, звезда успокаивает: с ней все в порядке.

„К сожалению, по состоянию здоровья и тем коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Петербурга и выступить на VK Fest, который мы с командой очень ждали. Мне пришлось срочно госпитализироваться. Не волнуйтесь, ничего страшного, но кое-какие вмешательства нужны, чтобы в дальнейшем все было хорошо. Эти несколько дней мне нужен покой, опять же госпитализация, капельницы“, — заключила исполнительница.

Напомним, что о беременности 41-летней Сати Казановой стало известно в начале июня. Певица продемонстрировала уже заметно округлившийся живот и написала трогательный пост.

„Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… Много чудес было в этой истории. Семь лет ожидания. А пока просто пожелайте нам здоровья и сил“, — делилась радостью звезда в личном блоге.

Будущий малыш станет для Сати первенцем. Певица ждет ребенка от супруга-итальянца Стефано Тиоццо. Пара поженилась в 2017 году и с тех пор живет на две страны: Россию и Италию.

Казанова признается: в их семье бурлят по-настоящему итальянские страсти. Однако каждая ссора всегда заканчивается нежными признаниями. „Вообще себя не сдерживаю. Стефано в ответ на мой эмоциональный выплеск чувств по-русски кричит: „Истеричка!“ — и смеется“, — откровенничала бывшая „фабрикантка“.