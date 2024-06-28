Рассекречено имя актрисы, причастной к смерти Мэттью Перри

Главные аргументы: недостаточное для летального исхода количество кетамина, обнаруженное в организме мужчины, и отсутствие каких-либо запрещенных веществ на месте происшествия, то есть в доме Мэттью.

У представителей власти даже была подозреваемая, однако имя ее до последнего держалось в тайне в целях безопасности женщины. Наконец тайна раскрыта.

Life&Style пишет, что к смерти Перри может быть причастна бывшая жена актера Чарли Шина Брук Мюллер. Именно с ней Мэттью познакомился в реабилитационном центре, после чего у знаменитостей завязалась дружба, и именно ее подозревают в том, что она могла дать актеру наркотики.

Актрису уже несколько раз допросила полиция, а также конфисковала телефон и ноутбук женщины для внимательного изучения. Брук не сопротивлялась, и ей даже не пришлось надевать наручники, однако ее адвокаты уже активно работают над тем, чтобы защитить честь и репутацию женщины.

Однако вполне вероятно, что Мюллер не единственная, кому предъявят обвинение в смерти экранного Чендлера Бинга. Накануне появилась информация, что полиция подозревает еще несколько человек, в отношении которых также могут быть выдвинуты обвинения.