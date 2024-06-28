Рассекречено имя актрисы, причастной к смерти Мэттью Перри
Расследование смерти Мэттью Перри приобрело совершенно неожиданный оборот. Удивительным оказалось хотя бы то, что дело продолжили спустя более полугода после смерти актера, но самое обескураживающее было впереди. Полиция уверена, что за кончиной звезды „Друзей“ стоит кто-то другой, пишет Super.
Главные аргументы: недостаточное для летального исхода количество кетамина, обнаруженное в организме мужчины, и отсутствие каких-либо запрещенных веществ на месте происшествия, то есть в доме Мэттью.
У представителей власти даже была подозреваемая, однако имя ее до последнего держалось в тайне в целях безопасности женщины. Наконец тайна раскрыта.
Life&Style пишет, что к смерти Перри может быть причастна бывшая жена актера Чарли Шина Брук Мюллер. Именно с ней Мэттью познакомился в реабилитационном центре, после чего у знаменитостей завязалась дружба, и именно ее подозревают в том, что она могла дать актеру наркотики.
Актрису уже несколько раз допросила полиция, а также конфисковала телефон и ноутбук женщины для внимательного изучения. Брук не сопротивлялась, и ей даже не пришлось надевать наручники, однако ее адвокаты уже активно работают над тем, чтобы защитить честь и репутацию женщины.
Однако вполне вероятно, что Мюллер не единственная, кому предъявят обвинение в смерти экранного Чендлера Бинга. Накануне появилась информация, что полиция подозревает еще несколько человек, в отношении которых также могут быть выдвинуты обвинения.