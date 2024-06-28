Лепс, Чичерина, Газманов: Spotify удалил страницы Z-музыкантов, которые попали под санкции

Музыку российских исполнителей, которые попали под санкции Запада, удалили из сервиса Spotify. Об этом сообщает российское издание The Flow.

Отмечается, что в Spotify больше нельзя послушать музыкальные композиции Полины Гагариной, Shaman, группы „Любэ“, Григория Лепса, Юлии Чичериной и Олега Газманова.

„Гагарина и Шаман (Ярослав Дронов) попали под санкции Евросоюза в начале этой недели, Григорий Лепс — в декабре 2022-го, лидер Любэ Николай Расторгуев, Чичерина и Олег Газманов — в октябре того же года“, — сказано в материале.

Как сообщил российский Telegram-канал „Родной звук“, исчезли все песни, а некоторые аккаунты даже не доступны в поиске. При этом, информационное агентство ТАСС еще 14 декабря 2023 года заявило о том, что Spotify полностью прекратил работу в России. Так, единственное юрлицо стримингового музыкального сервиса было ликвидировано.

В материале говорится, что шведский музыкальный сервис перестал работать в России еще 11 апреля 2022 года, „после тщательного анализа текущей ситуации“. Решение компании было связано с полномасштабным вторжением войск РФ в Украину.

Spotify - стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты. На сервис приходится более 36 % мирового аудиостриминга.

Напомним, 23 декабря 2023 года стало известно, что в Spotify взломали аккаунты российских певцов и призвали остановить войну. Тогда на еще существующей главной странице аккаунтов исполнителей Олега Газманова и Григория Лепса их изображения заменили на львовского исполнителя Clonnex.

Также отметим, что в феврале 2024 года Австралия ввела санкции против Газманова, Филиппа Киркорова, Тины Канделаки и других российских звезд, которые поддержали вторжение в Украину. Введение ограничений было приурочено ко второй годовщине начала полномасштабной войны.