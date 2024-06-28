После публикаций Delfi и обвинений в харрасменте эротический фотограф Соколов объявил о конце карьеры

В посте Соколов анализирует свою профессиональную жизнь и то, как он перешел от обычных снимков к частным фотографиям обнаженной натуры, которые принесли ему наибольшую популярность и признание среди других фотографов. „Сейчас я оглядываюсь назад и понимаю, что тот период можно назвать началом конца. Я быстро понял, что именно обнаженная фотография привлекает внимание и вызывает резонанс. Я понял, что, продвигая себя через эротику, я смогу достичь вершины популярности самым быстрым и убедительным способом“, - говорит Соколов.

По его подсчетам, его фотосессии „сделали счастливыми около пяти тысяч женщин, но когда появилось 50 несчастных, они перечеркнули все мои предыдущие достижения. Я больше не могу выдерживать давление и стресс“, - пишет фотограф. В своем послании Соколов просит прощения у всех женщин, которые в нем разочаровались или были им обижены.

Хотя он не называет конкретных случаев, можно предположить, что так, как он поступил с Зане, он вел себя и с другими клиентками. Соколов решил удалить весь свой архив обнаженных фотографий.

„На данный момент достигнута критическая масса. Я больше не вижу возможности продолжать карьеру фотографа. Все кончено. Я уничтожил все свои работы, архивы и проекты. Я очень жалею, что выбрал профессию эротического фотографа. Это 23 года моей жизни, выброшенные на помойку. Мне очень жаль, если я котого-то чем-то обидел или оскорбил. Мне не жаль себя и не жаль работ, которые я стер. Это мои ошибки“, - говорит Соколов.

Под его постом в Facebook около двух сотен комментариев, в основном ободряющих и поддерживающих.