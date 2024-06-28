На пост драматурга Русского театра назначен Лаур Кауниссааре

Должность штатного драматурга решили восстановить в мае этого года. По итогам открытого конкурса на финальное собеседование были приглашены четыре кандидата. Комиссия взвесила сильные и слабые стороны кандидатов, приняв решение предложить должность Лауру Кауниссааре. Помимо представителей труппы и администрации театра, членами отборочной комиссии стали эстонский актер и режиссер Эльмо Нюганен, а также представители целевого учреждения Eesti Teatri Agentuur (ETA) и Министерства культуры Эстонии.

Основными задачами драматурга в будущем сезоне станут подбор репертуара вместе с художественным руководителем, а также написание инсценировок и сценических текстов. Предполагается, что деятельность драматурга и его участие в творческих процессах поддержат развитие связей Русского театра и обогатят культурный ландшафт Эстонии.

Лаур Кауниссааре окончил Эстонскую академию музыка и театра в 2004 году по специальности „режиссура“ (EMTA lavakunstikool). В 2007-2008 годах работал драматургом Таллиннского городского театра и был художественным руководителем театрального фестиваля „Сон в зимнюю ночь“. В 2008-2009 годах был драматургом Kanuti Gildi SAAL, в 2009-2012 годах руководил театральными и междисциплинарными проектами в рамках программы „Таллинн – культурная столица Европы 2011“. С 2012 по 2018 год работал драматургом театра NO99.

С 2021 года Лаур Кауниссааре работал в Министерстве культуры на должности советника по театральной деятельности.