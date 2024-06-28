ФОТО | Все напоказ: Кэти Перри раскритиковали за копирование Бьянки Цензори

39-летняя американская певица Кэти Перри, которая произвела фурор на Неделе моды в Париже, появившись на показе Balenciaga в черном меховом длинном пальто на голое тело и стилизованных под рваные капроновых черных колготах. В сети многие сразу же провели параллели с женой рэпера Канье Уэста Бьянкой Цензори, которая прославилась нарядами без нижнего белья, каждый раз демонстрируя все более откровенные образы на публике. Не обошлось без критики, пишет Daily Mail.

Под фотографиями певицы в сети пользователи недоумевают, зачем ей уподобляться скандальной Бьянке.

„Все копируют Бьянку! Лично мне это кажется странным, но она положила начало этому тренду, и теперь все ее копируют! Это так неоригинально, скучно“, „Извини, Кэти, Бьянка была там и сделала это“, „Что случилось с этими голливудскими типами — Бьянкой Цензори, теперь она… Печально, что эти женщины не могут стареть изящно, цепляясь за извращенный мир. Ценность человека – больше, чем тело!“, „Боже мой, она на самом деле копирует образ несчастной жены Кейна Уэста, чтобы попасть в газеты“, „Она присоединилась к клану Канье! Я всегда по какой-то причине считал КП разумной молодой женщиной, но, учитывая ее „похудение“ и стиль одежды, я ошибался“, „Кэти… Ты соревнуешься с женой Канье?“, „Когда жена Канье начала расхаживать практически обнаженной, все ахнули от ужаса, но, похоже, это начинает набирать обороты. Что дальше? Рентгеновские снимки их внутренних органов, превращенные в платья, потому что мне кажется, что это единственная часть их тел, которую мы не видели“, – пишут возмущенные завсегдатаи соцсетей.

Были и те, кто осудил Кэти за симпатию к бренду, который оскандалился из-за рекламы сумок с элементами БДСМ, использовав в кампании фото с детьми. По словам комментаторов, ей не обязательно было так одеваться, чтобы продвигать свой новый альбом, и не стоило забывать о репутации модного дома, в наряде от которого она появилась.