01.07.2024, 08:00
Досадная неурядица спасла от худшего: эстонская певица Нэнси чудом избежала крушения парома „Эстония“
ФОТО: Karli Saul
Эстонская певица Нэнси Химма, известная как Nancy, в следующем году отметит юбилей - 60-летие. Поп-звезда и исполнительница диско в молодости не мечтала о карьере певицы, но ей всегда нравилось петь и танцевать.
Певица Нэнси пошла по стопам своей матери, певицы варьете Элс Химма, и отца, барабанщика Лембита Химма, хотя Элс Химма не хотела, чтобы ее дочь стала артисткой. Однако уже в юности Нэнси любила выступать и танцевать, с особой страстью относясь к танцевальной музыке.
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