Шоубиз
01.07.2024, 08:00

Досадная неурядица спасла от худшего: эстонская певица Нэнси чудом избежала крушения парома „Эстония“

 
Nancy Himma
Nancy Himma
ФОТО: Karli Saul

Эстонская певица Нэнси Химма, известная как Nancy, в следующем году отметит юбилей - 60-летие. Поп-звезда и исполнительница диско в молодости не мечтала о карьере певицы, но ей всегда нравилось петь и танцевать.

Певица Нэнси пошла по стопам своей матери, певицы варьете Элс Химма, и отца, барабанщика Лембита Химма, хотя Элс Химма не хотела, чтобы ее дочь стала артисткой. Однако уже в юности Нэнси любила выступать и танцевать, с особой страстью относясь к танцевальной музыке.

Нэнси повезло в жизни, ведь судьба спасла ее от крушения парома „Эстония“. „Мы должны были поехать с труппой выступать на „Эстонии“, но наши костюмы не были готовы. Вместо этого туда отправилась танцевальная труппа Эстер Эллермаа из Пярну, из которой, по-моему, спаслось всего несколько девушек. Меня это обошло стороной, но было так близко. Я была в полном шоке после этого“, - рассказала Нэнси в интервью Õhtuleht. На момент кораблекрушения парома „Эстонии“ певице было всего 29 лет.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии