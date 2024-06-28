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28.06.2024, 21:04

ОНЛАЙН-БЛОГ | „Привет, родные, как ваши дела?“ Макс Корж вышел на сцену! Стадион гудит в экстазе

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29 июня, в субботу, в Таллинне пройдет большой стадионный концерт Макса Коржа. Судя по ажиотажу вокруг билетов – A. Le. Coq. арена будет забита фанатами. Портал Бублик будет активно освещать это мероприятие и все, что с ним связано.

Концерты Макса – это редкое явление. В прошлом году Макс дал всего 1 концерт. На концерте в Таллинне певец исполнит всеми любимые хиты, а также новые песни.

Макс Корж - певец белорусского происхождения, он собирает целые стадионы на своих концертах, а также считается одним из самых перспективных певцов современного шоу-бизнеса. На Instagram Макса Коржа подписано 2,5 миллиона пользователей. Некоторые жители Эстонии были удивлены тем, что артист из Беларуси имеет возможность выступать в странах Евросоюза. Однако позиция Макса Коржа кажется довольно ясной - 24 февраля 2022 года, после начала российского вторжения, он выпустил в Instagram пост, в котором осудил агрессию против Украины.

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