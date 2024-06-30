Таллинн выделит на культурные проекты около 80 000 евро

По словам руководителя Таллиннского департамента культуры и спорта Хиллара Сейна, город стремится поддерживать разнообразные и качественные культурные проекты, которые обогащают городское пространство и культурную жизнь столицы. „Наша цель – поддерживать культурные проекты, которые способствуют развитию культурного разнообразия Таллинна и сплоченности его жителей, – сказал Сейн. – Приятно видеть, что столько достойных проектов получают поддержку и обогащают культурную жизнь нашего города“.

Комиссия приняла решение поддержать 22 проекта, всего поступило 52 ходатайства. Среди прочего, поддержку получили следующие культурные проекты:

· Проект некоммерческой организации Teine Tants „Создание и исполнение новой постановки Светы Григорьевой“. В октябре в зале гильдии Канути состоится премьера новой постановки Светы Григорьевой Radical Cheerleader, или „Радикальный чирлидер“. Григорьева объединяет сильнейших художников-постановщиков Эстонии, чтобы вместе с ними создать энергичную постановку, отображающую болевые точки общества главным образом посредством текста и танцевального искусства.

· Проект некоммерческой организации „Учреждение Фенно-угрия“ „Дни родственных народов – 2024“. Дни родственных народов – это серия мероприятий, знакомящих общественность с финно-угорскими народами, языками и культурой. Мероприятия проводятся в Эстонии с 1928 года по инициативе НКО „Учреждение Фенно-угрия“. В праздновании Дней родственных народов участвуют деятели культуры, политики, ученые и музыканты – представители финно-угорских народов из Эстонии, Норвегии, Венгрии и Финляндии.

· Проект Эстонского союза народного искусства и рукоделия „Мартова ярмарка в Unibet Arena“. Мартова ярмарка – это большой праздник и традиционная выставка эстонского рукоделия в Таллинне. Цель мероприятия – ценить и сохранять местное рукоделие, принимая во внимание национальные ремесленные традиции как культурное явление и источник средств к существованию.