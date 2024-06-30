Таллинн выделит на культурные проекты около 80 000 евро
Во втором туре распределения субсидий на некоммерческую деятельность в сфере культуры Таллинн выделит в общей сложности 77 900 евро, которые получат 22 проекта.
По словам руководителя Таллиннского департамента культуры и спорта Хиллара Сейна, город стремится поддерживать разнообразные и качественные культурные проекты, которые обогащают городское пространство и культурную жизнь столицы. „Наша цель – поддерживать культурные проекты, которые способствуют развитию культурного разнообразия Таллинна и сплоченности его жителей, – сказал Сейн. – Приятно видеть, что столько достойных проектов получают поддержку и обогащают культурную жизнь нашего города“.
Комиссия приняла решение поддержать 22 проекта, всего поступило 52 ходатайства. Среди прочего, поддержку получили следующие культурные проекты:
· Проект некоммерческой организации Teine Tants „Создание и исполнение новой постановки Светы Григорьевой“. В октябре в зале гильдии Канути состоится премьера новой постановки Светы Григорьевой Radical Cheerleader, или „Радикальный чирлидер“. Григорьева объединяет сильнейших художников-постановщиков Эстонии, чтобы вместе с ними создать энергичную постановку, отображающую болевые точки общества главным образом посредством текста и танцевального искусства.
· Проект некоммерческой организации „Учреждение Фенно-угрия“ „Дни родственных народов – 2024“. Дни родственных народов – это серия мероприятий, знакомящих общественность с финно-угорскими народами, языками и культурой. Мероприятия проводятся в Эстонии с 1928 года по инициативе НКО „Учреждение Фенно-угрия“. В праздновании Дней родственных народов участвуют деятели культуры, политики, ученые и музыканты – представители финно-угорских народов из Эстонии, Норвегии, Венгрии и Финляндии.
· Проект Эстонского союза народного искусства и рукоделия „Мартова ярмарка в Unibet Arena“. Мартова ярмарка – это большой праздник и традиционная выставка эстонского рукоделия в Таллинне. Цель мероприятия – ценить и сохранять местное рукоделие, принимая во внимание национальные ремесленные традиции как культурное явление и источник средств к существованию.
· Проект Эстонского художественного музея „Осенняя программа Kumu Dokumentaal – 2024“. Kumu Dokumentaal – это еженедельный цикл документальных фильмов на тему культуры, имеющих высокую художественную ценность. Серия фильмов способствует культурному разнообразию, повышает осведомленность ценителей культуры, кино и искусства, а также демонстрирует различные грани культуры и общества.
· Проект некоммерческой организации Ajumängud „Постановка, школьные дискуссии и подкаст с жителями Таллинна“. Проект рассказывает о проблемах душевного здоровья через юмор. Постановка основана на дневниках героев взрослых и детских книг: перед зрителями предстанут Гамлет, Андрес из Варгамяэ, Муфта, Моховая Борода, Винни-Пух и Ромео и Джульетта. Такой ракурс носит образовательный характер и позволяет ученикам увидеть литературных персонажей с новой, более близкой точки зрения.
С порядком предоставления субсидий на некоммерческую деятельность и дополнительными условиями можно ознакомиться на сайте Таллинна. В рамках следующего тура до 19 августа принимаются ходатайства о поддержке музыкальных проектов.