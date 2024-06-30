Шоубиз
30.06.2024, 13:14

Лева Би-2 рассказал, с кем бы спел „Мой рок-н-ролл“ вместо Чичериной

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Концерт группы Би-2 в Таллинне
Концерт группы Би-2 в Таллинне
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

Певец Лева Би-2 не исключил, что может перезаписать „Мой рок-н-ролл“ с Земфирой.

Певец Лева Би-2 рассказал, планирует ли он перезаписывать песню „Мой рок-н-ролл“, спетую коллективом с поддерживающей войну России в Украине Юлией Чичериной. Своим мнением лидер „Би-2“ поделился с YouTube-каналом „Говорящие Головы“, пишет Gazeta.ru.

„Если переписывать, то только с одной певицей — Земфирой“, — заявил музыкант.

Исполнитель вспомнил, что группа „Би-2“ уже выступала вместе с Земфирой на одном из фестивалей „Нашествие“ от „Нашего радио“ с этой композицией. Артист назвал свою коллегу гениальной певицей, однако отметил, что не будет сам „навязываться“ к ней с этим вопросом.

В то же время Лева Би-2 заявил, что больше склоняется к тому, чтобы оставить „все, как есть“. Музыкант подчеркнул, что „историю не изменишь“. Он также понадеялся, что эта ситуация станет примером на будущее для коллектива.

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