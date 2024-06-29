Умер кинокритик и режиссер Яак Лыхмус

Карьера Лыхмуса в эстонском кино была значительной и разнообразной. Он был известен не только своим вкладом в область киножурналистики, но и как режиссер, сценарист, редактор, а затем и лектор.

Кинокарьера Лыхмуса началась в качестве помощника режиссёра на „Таллинфильме“ и продолжилась в качестве кинокритика и журналиста, в том числе в качестве автора журнала „Театр. Музыка. Кино“. В 2000–2006 годах Яак Лыхмус работал главным экспертом Эстонского кинофонда (предшественника сегодняшнего //Эстонского института кино), играя очень важную роль в поддержке и развитии эстонского кино. Его кончина — большая потеря для эстонской культуры кино. Его наследие будет жить благодаря его произведениям, учениям и всем тем людям, которых он знал и которых вдохновлял.