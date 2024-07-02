Названа возможная дата выхода третьей "Дюны“

В обновленном графике выхода фильмов Warner Bros. появилась возможная дата появления в кинотеатрах третьего фильма из серии „Дюна“ режиссера Дени Вильнева — 18 декабря 2026 года. Об этом пишет Gazeta со ссылкой на Variety.

Указанная в расписании кинолента не имеет названия. Известно, что Вильнев в настоящее время не только пишет сценарий к третьей „Дюне“, которая, предположительно, может выйти на экраны под названием „Мессия Дюны“, но и ведет переговоры с Legendary об экранизации книги о ядерной войне.

Сюжет „Сценария ядерной войны“ представляет собой вольную трактовку существования человечества после случившейся между крупными странами ядерной войны.

В начале марта сообщалось, что „Дюна: Часть вторая“ обогнала первую по популярности в день премьеры. Сиквел масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта „Дюна“. Картина должна была выйти еще в 2023 году, но релиз перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров.

Фильм обошел первую часть по сборам и стал наиболее кассовым в 2024 году.