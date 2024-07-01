ГАЛЕРЕЯ | Макс Корж поблагодарил Таллинн: „Хорошие отношения между простыми людьми это все еще наша реальность“(10)
В субботу отгремел большой стадионный концерт Макса Коржа. Об этом мероприятии не знал только ленивый, ведь все вокруг было усыпано фото и видео с его концерта. Певец в своем блоге поблагодарил фанатов за этот вечер, отметив, что ждал повторения концерта в Таллинне еще cо времен клуба Factory.
„Таллинн, Спасибо!!!! Это был мощный концерт!! Рад за вас, какие вы были счастливые. Вспоминая клуб Factory, где с первого трека начинался разь..б, я давно ждал момента, когда можно будет это повторить в большем масштабе. Ваш стиль не изменился. Сам факт того, что этот концерт состоялся доказывает то, что на самом деле хорошие отношения между простыми добрыми людьми, между народами в нашей части земли это все еще наша реальность, вопреки стереотипам и выдумкам в этом бесконечном инфопотоке. Это здорово! На связи!“ - написал Корж, приложив видео с дрона.