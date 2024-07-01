Билеты уже в продаже: звездный музыкант Modern Talking Томас Андерс и легендарная Сандра устроят в Тарту незабываемое шоу

В Америке в 1994 году он выпустил испаноязычный альбом „Barcos de Cristal“, ориентированный на латиноамериканский рынок и достигший вершин чартов в Аргентине. Вскоре после этого Томас написал заглавную песню для Martai Sánchez для популярного сериала „Tal Vez“, которая стала хитом номер один в Мексике.

Томас успешно сотрудничает со знаменитыми музыкантами, к примеру, знаменитый дуэт „Roxette“ подарил ему сингл. Но многие песни он пишет самостоятельно. Одна из них, „Dance In Heaven“ („Танец на небесах“), был записан после разговора с Этель, его поклонницей почтенного возраста, с которой он до этого познакомился. После телефонного разговора, во время которого женщина уже с трудом выговаривала слова, Томас понял, что больше никогда не услышит ее голоса, и написал эту песню.

С группой „Modern Talking“ Томас выпустил бесчисленное количество песен, которые попали в первую пятерку чартов в десятках стран мира, но суперхит „You’re My Heart, You’re my Soul“ оставался на вершине хит-парадов на протяжении полугода в 81 стране! В 1989 году Томас выпустил первый сольный альбом „Different“ и успешно начал сольную карьеру, работая с T-Seven (солисты „Mr. President“), „No Angels“, Marta Sanchez, Isabel Varell, Glenn Madeiros, известными организаторами мероприятий и менеджерами Mike Paxman (работал с Nick Kamen), Christian de Walden (Amanda Lear), Ralf Stemmann (Ricky Martin) и многими другими.

Старт уникальной карьеры был дан в 1979 году. Томас Андерс после победы на песенном конкурсе Люксембургского радио записал сингл „Judy“ и во время концертного тура познакомился с Дитером Боленом, музыкантом знаменитой группы CC Catch.

Срочно меняйте свои летние планы и резервируйте в отпускном календаре 28 июля 2024 года! В этот день Тарту ожидает зажигательный и единственный в Эстонии концерт легендарного Томаса Андерса (1,5 часа) и суперзвезды европейских дискотек Сандры (1 час), на котором звезды исполнят свои самые известные хиты, покорившие сердца миллионов зрителей во всем мире.

Также Томас выступает под псевдонимами Chris Copperfield, Phantomass и включает в свои программы джазовые номера.

В 1998 году, после внезапного возрождения „Modern Talking“, Томас одновременно работает самостоятельно, проводя впечатляющие концерты в США и амбициозный европейский тур со „Scorpions“, записывает акустический альбом с оркестром, а в марте прошлого года он выпустил свой 17-й студийный альбом „Cosmic“. Также он участвует в различных проектах и в популярном музыкальном телешоу „Маска“.

Его зовут Бернд Вайдунг (Bernd Weidung)

Во втором браке (с первой женой Норой Баллинг он развелся, по словам певца, из-за ее невыносимой ревности) у них с Клаудией Хесс родился сын. Сейчас мало кто помнит или знает, что настоящее имя Томаса – Бернд Вайдунг. „Только самые близкие люди называют меня по имени“, — смеется Томас, вспоминая ситуации в аэропортах, когда персонал в шоке от того, что известный певец предъявляет документ, удостоверяющий личность, на „чужое“ имя. „Однажды, когда я делала покупки в супермаркете, я дала свою кредитную карту, продавец минуту колебалась, а потом я услышал ее разговор по телефону: „Большая проблема. Передо мной певец Томас Андерс с какой-то украденной кредитной картой...“

Мы умрем, и проблемы исчезнут