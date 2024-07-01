ФОТО | Санна Марин развлекалась на гей-параде в Хельсинки, где собрались десятки тысяч людей
На прошлой неделе в столице Финляндии прошел мастшатбный культурный фестиваль ЛГБТ+ Helsingi Pride. В его рамках прошел и прайд-парад, в котором приняла участие и экс-премьер-министр Санна Марин.
„Всем хорошего Helsingi Pride“, - написала она.
Также она поделилась постом главы финских социал-демократов Антти Линдтмана. В нем было указано, что в прайд-параде приняли участие десятки тысяч человек.
Прайд длинной в неделю проходит в Хульсинки всегда после Яанова дня.
Что касается Марин, то у нее была насыщенная неделя. Например, она приняла участие в конференции женщин-лидеров, где встретилась с Хиллари Клинтон.
Хотя Марин больше не принимает активного участия в политике, она все еще очень популярна. Ходят слухи, что она якобы ведет переговоры о написании своей биографии. Она также подписала контракт с агентством талантов Range Media Partners, которое рассматривает возможности участия в кино и телепроектах.
Неудивительно, что аккаунт Санны Марин в Instagram имеет необычно большую для скандинавского политика аудиторию - более миллиона подписчиков.