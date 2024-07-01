Нашла счастье и любовь! Вышедшая замуж в реалити-шоу Netflix эстонская красавица ждет ребенка

В начале года стало известно, что в Швеции снимут свою версию популярного реалити-шоу об отношениях „Love Is Blind“, что переводится как „Любовь слепа“, где примет участие и девушка из Эстонии - 30-летняя Криссе-Ли Кулдкепп. В итоге во время реалити девушка нашла себе избранника и вышла за него замуж.