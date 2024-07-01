01.07.2024, 17:00
Нашла счастье и любовь! Вышедшая замуж в реалити-шоу Netflix эстонская красавица ждет ребенка(5)
ФОТО: Instagram
В начале года стало известно, что в Швеции снимут свою версию популярного реалити-шоу об отношениях „Love Is Blind“, что переводится как „Любовь слепа“, где примет участие и девушка из Эстонии - 30-летняя Криссе-Ли Кулдкепп. В итоге во время реалити девушка нашла себе избранника и вышла за него замуж.
В реалити шоу „Love Is Blind“ участники общаются друг с другом и обручаются, прежде чем впервые воочию увидят своего избранника.
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