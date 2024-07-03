В Греции ввели шестидневную рабочую неделю

„Изменения направлены на решение проблемы производительности труда, вызванной безработицей и сокращением численности населения, из‑за чего многие работники вынуждены трудиться сверх положенного времени без дополнительной компенсации“, — пишет издание.

Изменения коснулись работников отдельных частных отраслей, включая розничную торговлю, сельское хозяйство и некоторые сферы услуг. Они также распространяются на предприятия, предоставляющие круглосуточные услуги.

Теперь сотрудникам будут платить на 40% больше за дополнительные часы работы. При этом многие работники по закону не смогут отказаться от шестидневки.

Еще работникам разрешили добровольно иметь вторую работу у другого работодателя продолжительностью пять часов в день наряду с работой на полную ставку продолжительностью восемь часов.