На Канье Уэста подали в суд за издевательства над сотрудниками и переработки

В тексте Уэста и управляющего делами артиста Майло Яннопулоса обвиняют в использовании „принудительного труда“, а также „жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении“. Согласно заявлению, команде дали ложные обещания заплатить за работу, заставили перерабатывать по многу часов, терпеть расистские насмешки и выражения вроде „новые рабы“. К тому же несовершеннолетним сотрудникам не был ограничен доступ к порно с участием жены рэпера Бьянки Цензори.

По словам истцов, в апреле 2024 года их наняли разработать приложение для стримингового сервиса YZYVSN, куда артист планировал залить альбомы „Vultures“ и „Vultures 2“. Яннопулос набрал сотрудников из разных стран, среди них оказались и подростки старше 14 лет. Утверждается, что за работу команде предложили 120 тыс. долларов, если они согласятся с условиями работы и не будут жаловаться, а общение происходило через Discord, Zoom и Slack.

В иске сказано, что Уэст потребовал от сотрудников подписать соглашения о неразглашении, угрожая уволить без оплаты, а несовершеннолетних членов команды заставил подписать договоры, по которым они числились волонтерами. Кроме того, истцы жалуются на запугивание с целью принуждения к работе ночами напролет без сверхурочной оплаты.

Также рэпер добавил в переписку собственных менеджеров, в рабочем процессе те обращались к сотрудникам как к „рабам“ и „новым рабам“ и использовали оскорбления, связанные с возрастом, расой, полом, сексуальной ориентацией и национальным происхождением разработчиков. В частности, одного из коллег Яннопулос в личной переписке назвал „школьным убийцей“.

Кроме того, команде отдали в разработку и приложение для Yeezy Porn, анонсированной порностудии Уэста. Из заявления следует, что разработчиков не стали делить на подразделения, и, когда Бьянка Цензори отправила одному из них ссылку на видео, „содержащее жесткие сексуальные действия“, его могли увидеть и несовершеннолетние.

В итоге 1 мая айтишники все-таки показали Уэсту и Яннопулосу готовое приложение, и те решили не платить за проделанную работу. Этот факт побудил истцов обратиться в суд и потребовать компенсацию, сверхурочные, а также возмещение морального ущерба.