„Хатьфу“ и неожиданная слава: девушка запустила свой мерч после вопроса ютубера о сексе

Блогеры с канала Tim & Dee TV в один из вечеров выбрались на барные улицы Нэшвилла, чтобы задать выпившим горожанам вопросы о сексе. Одними из героев ролика стали Уэлч и ее подруга.

„Какой прием в постели каждый раз сводит мужчину с ума?“ — спрашивает ютубер. Веселая девушка с южным акцентом отвечает: „Нужно сделать ему „хатьфу“ — плюнуть на эту штуку!“ После просьбы показать еще раз она делает это во второй раз.

За несколько дней видео с Уэлч завирусилось в тиктоке и собрало миллионы просмотров. „Хатьфу“ превратился в юмористические постановки, мемы, ремиксы и наклейки на автомобиле. Пользователи соцсети вспомнили сцену из „Титаника“, где Джек учит Розу правильно харкаться, и пошутили, что этому „хатьфу“ девушка научилась оттуда.

После резонанса в соцсетях начали узнавать, кто же такая „хатьфу“-девушка. Быстро разошелся слух, что она работала учительницей, а после релиза видео ее уволили. Блогерки успели даже пожалеть ее и заступиться, но информация оказалась ложной.

Тем временем звезда тиктока Хейли Уэлч решила заработать денег на свалившейся известности. Она заключила контракт с местной компанией по пошиву одежды и начала продавать товары со своей цитатой. Девушка торгует фирменными кепками дальнобойщика, футболками и рубашками с грубыми шутками о „хатьфу“.

Таблоид Page Six сообщает, что Уэлч связалась с агентствами по поиску талантов, чтобы продолжить свою медийную карьеру и приумножить капитал.

Случай „хатьфу“-девушки похож на тот, что случился с тиктокеркой Меган Бони в конце мая. Девушка зачитала на камеру требования к партнеру (весьма нереалистичные) и предложила сделать из этого трек — и музыканты сделали. Как и Уэлч, после славы Бони начала поиски агента по раскручиванию.