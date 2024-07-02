В Таллинне открылся новый независимый театр – Kiseljus TEATER

На открытии площадки Антон Киселюс анонсировал премьеры грядущего сезона. Сейчас коллектив работает над спектаклем „Ромео и Джульетта“ по пьесе Шекспира, а также над театральным сериалом по роману Бориса Пастернака „Доктор Живаго“, который будет выходить в четырех частях. Выпуск первых спектаклей запланирован на осень 2024 года.

Театральный зал-трансформер будет вмещать до 100 зрителей. Сцена и зрительный зал решены в минималистичной светлой стилистике. Вместо классической театральной „черной коробки“ Kiseljus TEATER использует белые стены и мансардные окна. Современное и неклассическое архитектурное решение театра найдет свое продолжение в экспериментах на сцене, разнообразных форматах и новых театральных формах.

В труппу нового театра Антон Киселюс набрал молодых актеров, с которыми сезоном ранее выпустил спектакль MANN IST MANN по пьесе Брехта „Что тот солдат, что этот“. Молодые актеры Kiseljus TEATER являются выпускниками разных лет театральной студии Русского Театра Эстонии, а также студентами театрального института в Вильянди. В постановочную команду театра входят театральные художники, художник-технолог, хореограф, художник по свету, фотограф и видеограф, дизайнер и другие профессионалы.

Для торжественного открытия коллектив театра подготовил капустник в формате театрального бара. В рамках юмористического представления актеры исполняли короткие номера, в процессе создавая различные коктейли. Каждый из коктейлей зрители могли приобрести в формате аукциона. Действие капустника шло на русском и эстонском языках, также исполнялись песни на английском и финском языках. После перформативной части, зрители и участники коллектива имели возможность пообщаться в неформальной обстановке под музыкальный сет от Алексея Семенихина aka DJ Bandit.

28 июня состоялось официальное открытие независимого частного театра в Таллинне. Новый театр назван по фамилии его основателя, театрального режиссера и художественного руководителя Антона Киселюса. „Фамилия в названии театра говорит в первую очередь о том, что театр будет авторским, и за все постановки ответственность несу лично я“, – говорит режиссер.

Кроме того, коллектив театра планирует играть и на выездных более крупных площадках. Поэтому свой первый сезон Kiseljus TEATER откроет уже в августе — показами спектакля MANN IST MANN на сцене Sakala 3 Teatrimaja. Спектакль будет идти на русском языке с эстонскими субтитрами. Ближайшие даты спектаклей – 23, 24 и 25 августа.

Несмотря на то, что Kiseljus TEATER в первую очередь работает на русском языке и с русскоязычными актерами, художественный руководитель театра считает крайне важным быть доступным для эстоноязычного зрителя. Антон Киселюс считает, что сейчас русскоязычная сцена в Эстонии очень слабо интегрирована в культурный контекст Эстонии и в современную повестку, и очень плохо ориентирована на молодую аудиторию.

„Мы хотим делать театр, который бы создавали исключительно молодые люди и хотим играть спектакли как минимум на двух языках — эстонском и русском. Наши спектакли будут отражать социально-политические темы и говорить о проблемах сегодняшнего дня.“ — говорит Антон Киселюс.

Спектакль MANN IST MANN по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта „Что тот солдат, что этот“ отчасти уже реализован в рамках этого манифеста. Спектакль играется на русском языке, но внутри спектакля есть эпизоды на эстонском и на немецком языках, а действие сопровождается эстонскими субтитрами. В будущем коллектив планирует сделать полностью эстоноязычную версию спектакля MANN IST MANN.

Важной идейной составляющей Kiseljus TEATER и его деятелей является желание максимально интегрировать местную русскоязычную молодежь в контекст эстонской культурной жизни. В недалекой перспективе у театра есть амбициозные планы приглашать в постановки и действующих профессиональных артистов из других театров Эстонии.

У молодого режиссера профессиональное высшее режиссерское образование, а также опыт более 25 театральных постановок в разных странах. Также за плечами у Антона Киселюса имеется опыт художественного руководства различными театрами.