ФОТО | Радостная весть: эстонский метатель копья Магнус Кирт станет отцом

Лаура Икауниеце поделилась в Instagram новым фото, сообщив, что ждет ребенка. „У нас хорошие новости“, - сообщила Лаура. На фото пара сидит на диване, а в руках у них газеты с надписью „Малыш Кирт уже в пути!“.

Магнус Кирт рассказал Õhtuleht, что потихоньку готовится к тому, чтобы стать отцом, но не пожелал более комментировать тему.

Об отношениях Кирта и выступающей в семиборье латышки Икауниеце стало известно осенью 2019-го. Ранее об их пылких чувствах друг к другу знали только близкие. В декабре того же года Кирт официально объявил о своих отношениях в Instagram и выложил первую совместную фотографию.

Лаура Икауниеце - легкоатлетка из Латвии, которая занимается семиборьем. В 2015 году она стала бронзовым призером чемпионата мира в Пекине, набрав 6516 баллов.