К черту деньги! Звезды Õllesummer прибывают в Эстонию на частных самолетах

Как Scooter, так и Светлана Лобода привезут на главную сцену фестиваля сложное и зрелищное представление. Светлана Лобода также уделяет большое внимание танцевальному шоу, а Scooter – пиротехническому.

Scooter и Лобода предъявили организаторам объемные списки требований. Scooter удивил организаторов сразу по нескольким пунктам. Артист хочет видеть за сценой кекс с изюмом и полностью укомплектованное диджейское оборудование. У артиста есть привычка перед выходом на сцену играть музыку для себя, и для этого ему нужна только лучшая техника.

Отдельные условия указаны и для оформления помещений. В частности, категорически запрещается использование неонового освещения и синих ковров. Освещение должно быть с регулируемой яркостью, а также необходимы ароматические свечи.