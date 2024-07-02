На самом большом морском празднике лета будет много развлечений для детей
Этим летом Таллинн принимает и организует крупнейшую в мире учебную парусную регату Tall Ships Races, которая пройдет 11–14 июля в Летной гавани, порту Ноблесснер и круизной зоне Ванасадам. Детская программа грандиозного морского праздника обещает быть насыщенной и разнообразной.
По словам руководителя программы Tall Ships Races Tallinn 2024 Кристель Педак, целью было составить как можно более разнообразную и познавательную детскую программу, включающую мероприятия, подходящие для всех детей. „Мы приглашаем на морской фестиваль всех детей независимо от возраста. В программе много соревнований и других спортивных мероприятий. Полезной информацией поделятся представители Красного Креста, Prügihunt и полицейские. В детских зонах можно будет что-нибудь смастерить, порисовать и поиграть с Капитаном корабля и Морским разбойником. Также в программе – концерты, спектакли, цирк, танцевальные представления и научное шоу“, – перечислила Педак.
Поскольку Таллинн является городом музыки ЮНЕСКО, Tall Ships Races Tallinn 2024 также предлагает детям соответствующую возрасту музыкальную и сценическую программу.
„Семьям с маленькими детьми я советую непременно прийти утром в субботу, 13 июля, на концерт Lolala в круизной зоне Ванасадам: там прозвучат настоящие детские хиты Krokodill Villi, Värvilaul, Tähestiku laul и многие другие. Во второй половине того же дня на сцене Каларанна с „Концертом лягушачьих песен“ выступят Пийп и Туут, а в воскресенье любимые клоуны выйдут на сцену порта Ноблесснер со стендап-комедией „Животные“. В воскресенье в Летной гавани юных любителей музыки порадуют Лотте, Роози и группа насекомых“, – рассказала руководитель программы.
Помимо этого, в порту Ноблесснер можно увидеть, например, представления научного театра KVARK, там же выступят танцевальная студия Desiree и OMAtsirkus. В деревне викингов в круизной зоне Ванасадам дети смогут что-нибудь смастерить, а в Летной гавани пройдут традиционные детские забеги Premia и мини-ориентирование.
Вся сценическая программа, то есть концерты и представления, развивающие занятия и соревнования в портах бесплатны для всех детей. Билет необходимо приобрести только для посещения аттракционов, батутов и выставки в арт-центре „Кай“.
Полная детская программа Tall Ships Races Tallinn 2024 опубликована на сайте мероприятия.
Поистине грандиозный морской праздник Tall Ships Races соберет в портах Таллинна более 60 больших парусников из 16 стран со всего мира. В течение четырех дней в портах столицы будет царить особое праздничное настроение: можно будет подняться на парусники, послушать лучших эстонских артистов и принять участие в мероприятиях на суше и воде.
Подробнее – на сайте.