На самом большом морском празднике лета будет много развлечений для детей

По словам руководителя программы Tall Ships Races Tallinn 2024 Кристель Педак, целью было составить как можно более разнообразную и познавательную детскую программу, включающую мероприятия, подходящие для всех детей. „Мы приглашаем на морской фестиваль всех детей независимо от возраста. В программе много соревнований и других спортивных мероприятий. Полезной информацией поделятся представители Красного Креста, Prügihunt и полицейские. В детских зонах можно будет что-нибудь смастерить, порисовать и поиграть с Капитаном корабля и Морским разбойником. Также в программе – концерты, спектакли, цирк, танцевальные представления и научное шоу“, – перечислила Педак.

Поскольку Таллинн является городом музыки ЮНЕСКО, Tall Ships Races Tallinn 2024 также предлагает детям соответствующую возрасту музыкальную и сценическую программу.

„Семьям с маленькими детьми я советую непременно прийти утром в субботу, 13 июля, на концерт Lolala в круизной зоне Ванасадам: там прозвучат настоящие детские хиты Krokodill Villi, Värvilaul, Tähestiku laul и многие другие. Во второй половине того же дня на сцене Каларанна с „Концертом лягушачьих песен“ выступят Пийп и Туут, а в воскресенье любимые клоуны выйдут на сцену порта Ноблесснер со стендап-комедией „Животные“. В воскресенье в Летной гавани юных любителей музыки порадуют Лотте, Роози и группа насекомых“, – рассказала руководитель программы.

Помимо этого, в порту Ноблесснер можно увидеть, например, представления научного театра KVARK, там же выступят танцевальная студия Desiree и OMAtsirkus. В деревне викингов в круизной зоне Ванасадам дети смогут что-нибудь смастерить, а в Летной гавани пройдут традиционные детские забеги Premia и мини-ориентирование.

Вся сценическая программа, то есть концерты и представления, развивающие занятия и соревнования в портах бесплатны для всех детей. Билет необходимо приобрести только для посещения аттракционов, батутов и выставки в арт-центре „Кай“.