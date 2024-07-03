Сегодня в парке Лёвенру Райво Тафенау выступит с бесплатным летним концертом

Легендарный саксофонист Райво Тафенау встречает свой 60-й день рождения специальной концертной программой „Красота и очарование Эстонии“ вместе с такими музыкантами как Айн Аган (гитара) и Марианне Лейбур (вокал, скрипка) и Рамуэлем Тафенау (ударные инструменты). Концерт бесплатный для всех.

Следующие концерты Музыкального лета Кристийне пройдут в предстоящие три среды в 19 часов:

10 июля – Лейла Миллер, Меэлис Пундер и ансамбль ALMA;

17 июля – Airi & PARTY;

24 июля – Wänt ja Wõll.

Парк Лёвенру расположен по адресу Мустамяэ теэ, 59a. Ближайшая остановка общественного транспорта „Löwenruh“, где останавливаются автобусы номер 16, 26, 26A и 33, а также троллейбусы номер 1 и 5.