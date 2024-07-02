ВИДЕО | „Однажды на меня напала пчела - наверное, я была самая сладкая!“ Почему Татьяна Тридворнова уже 25 лет проводит в Таллинне „Бал цветов“?

„Я продолжаю свою сказочную тему, потому что я обожаю цветы, фей и сказки. Я убеждена, что чудеса еще случаются, особенно с теми, кто в них верит!“ - делится флорист и главный руководитель проекта Татьяна Тридворнова.

„Бал Цветов“ в этом году отмечает свое 25-летие. И местом проведения вновь стал прекрасный парк Кадриорг в Таллинне.

„Бал должен быть во дворце! А у нашего дворца есть совершенно роскошный парк - он называется „цветочным“. И, конечно, „Бал цветов“ логично и очень красиво проводить именно в цветочном дворце“, - поделилась Татьяна.

„Бал Цветов“ Татьяны Тридворновой и международный конкурс цветочных платьев пройдет 20 июля в 18:00 в парке дворца Кадриорг.