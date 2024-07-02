Девичник или мальчишник в сексшопе? Hotlips расширяется: современные магазины теперь откроются в Тарту, Пярну и Нарве

„Наша цель - открыть двери универмагов Hotlips в самых посещаемых торговых центрах, где к магазину есть удобный доступ и достаточно парковочных мест. Желание расшириться с эротическими магазинами за пределы столицы зрело в моей голове уже много лет, но раньше время было неподходящим. Еще в прошлом году мы встали в очередь на подходящую для нас доступную торговую площадь“, - сказал Тимо Маюри, основной владелец бренда Hotlips. Он также добавил, что они заключили соглашение с торговыми центрами группы Astri.

По словам директора Lõunakeskus Марью Йедас, для группы Astri важно быть лидером и новатором в каждой области. „Продвижение сексуального здоровья для нас всегда было важной темой, так как консультационный центр сексуального здоровья работает в Lõunakeskus уже семь лет. Мы хотим привносить в наши торговые центры концептуально качественные магазины. Hotlips вышел на рынок с совершенно новым деликатным подходом в области эротических магазинов, и мы рады приветствовать их в наших центрах“, - сказала Йедас.

По словам Маюри, изменения в эстонской эротической культуре начались около 10 лет назад. В это же время Hotlips начал сотрудничество с крупнейшими мировыми эротическими брендами, такими как LELO и Orion. „Культура начала гармонизироваться с северными странами и остальной Европой. Например, смазки стали совершенно обычным продуктом, поэтому их больше не следует называть эротическими товарами, а скорее продуктами для здоровья“, - привел пример Маюри.