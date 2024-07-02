Девичник или мальчишник в сексшопе? Hotlips расширяется: современные магазины теперь откроются в Тарту, Пярну и Нарве(1)
Эротический универмаг Hotlips, ставший крайне успешным в столице, этим летом откроет магазины с новой концепцией в трех эстонских городах. Открытие магазина в Тарту состоится в Lõunakeskus уже в этот четверг, 4 июля. Во второй половине лета двери откроются также в Пярну и в Нарве.
„Наша цель - открыть двери универмагов Hotlips в самых посещаемых торговых центрах, где к магазину есть удобный доступ и достаточно парковочных мест. Желание расшириться с эротическими магазинами за пределы столицы зрело в моей голове уже много лет, но раньше время было неподходящим. Еще в прошлом году мы встали в очередь на подходящую для нас доступную торговую площадь“, - сказал Тимо Маюри, основной владелец бренда Hotlips. Он также добавил, что они заключили соглашение с торговыми центрами группы Astri.
По словам директора Lõunakeskus Марью Йедас, для группы Astri важно быть лидером и новатором в каждой области. „Продвижение сексуального здоровья для нас всегда было важной темой, так как консультационный центр сексуального здоровья работает в Lõunakeskus уже семь лет. Мы хотим привносить в наши торговые центры концептуально качественные магазины. Hotlips вышел на рынок с совершенно новым деликатным подходом в области эротических магазинов, и мы рады приветствовать их в наших центрах“, - сказала Йедас.
По словам Маюри, изменения в эстонской эротической культуре начались около 10 лет назад. В это же время Hotlips начал сотрудничество с крупнейшими мировыми эротическими брендами, такими как LELO и Orion. „Культура начала гармонизироваться с северными странами и остальной Европой. Например, смазки стали совершенно обычным продуктом, поэтому их больше не следует называть эротическими товарами, а скорее продуктами для здоровья“, - привел пример Маюри.
Расширение мировоззрения эстонцев так вдохновило Маюри, что у него появилась идея запустить совершенно новую концепцию мира эротических товаров в Таллинне около пяти лет назад. „Мы выбрали T1 как место для создания универмага эротических товаров: магазин в магазине, где созданы отделы для всех крупных эротических брендов. Никто в мире раньше этого не делал, и все крупнейшие руководители и владельцы эротических компаний приезжали сюда, чтобы перенять опыт“, - рассказывает Маюри о том, как появилась успешная эротическая вселенная Hotlips в центре T1. „Это вдохновило нас на расширение в другие города“, - говорит он.
Эротические магазины Hotlips в Тарту и Пярну откроются по франчайзинговому соглашению. Руководителями магазинов являются жители Тарту Мартин Мербах и Аллан Коттис. Для них это дебют как в эротическом бизнесе, так и в розничной торговле.
„Нас привлекло то, что Hotlips является настоящим пионером в своей области, меняющим отношение людей и разрушающим табу. Десятилетиями эротические магазины в Тарту находились в темных подвалах, где товары были скрыты за стеклом. У таких магазинов есть свой контингент, но многим людям не интересно посещать такие места“, - отметил Мербах. „Таким образом, например, эротические магазины были несправедливо далеки от женщин“.
С открытием магазина Hotlips предприниматели хотят представить жителям Тарту и Пярну концепцию современного эротического магазина и утвердить понимание, что эротический универмаг способствует здоровью, благополучию и семейному счастью, и его посещение не должно вызывать стыда.
По словам Мербах, не менее важна роль современного эротического магазина в продвижении сексуального здоровья и предоставлении современного сексуального образования. Поэтому каждые несколько месяцев в магазинах будут проводиться тематические вечера, где знаниями будут делиться секс-тренер Эпп Кярсин и другие эксперты, а также девичники и мальчишники и другие вечеринки. Для этого в магазинах создаются отдельные зоны для кофе и отдыха, чтобы была возможность приятно провести время.
Hotlips начал эротический бизнес в Эстонии в начале 2000-х годов. Первый крупный эротический универмаг был открыт в 2004 году в Маарду, где также находится логистический центр Hotlips и склад интернет-магазина. В 2022 году в торговом центре T1 Mall of Tallinn появился крупнейший эротический универмаг в Северных и Балтийских странах. С той же концепцией бренд продолжит работу в Тарту, Пярну и Нарве. В Hotlips в виде отдельных отделов представлены все признанные мировые бренды эротических товаров, такие как Satisfyer, LELO, Pipedream, Orion, Scala, Passion, Chilirose и другие. Это уникальный подход в мировой эротической торговле.