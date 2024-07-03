В Таллинне можно будет посмотреть короткометражки „Голландская смелость“ и задать вопросы, касающиеся ЛГБТК+

По приглашению пространства российской оппозиции в Таллинне Reforum Space квир-культурная организация Q-Space покажет яркий и интересный сборник короткометражек, которые рассказывают самые разные истории. Тут и подростки, только осознающие свою идентичность („Нова“, „Танцы с гендером“), и интерсекс-человек, ищущий похожих на себя людей („ДевочкаМальчик“), и ребёнок из семьи, состоящей из двух пап („Приёмный“), и молодая бисексуалка, которая делает каминг-аут в традиционной турецкой семье („Беш“). Сборник завершит фильм „Короткая икроножная мышца“, который в ироничной форме задаст вопрос: а что это вообще значит – быть „другим“? Кураторка киноколлекции Менни де Гуэр.

Координаторка Reforum Space Tallinn Наталья Ковыляева: „Не так давно российские власти признали ЛГБТК+ движение „экстремистским“. Такой дискриминационный закон существенно ограничивает права представителей ЛГБТК+ в России и приравнивает любые действия в защиту сообщества к преступлению. Одновременно не все знают, как корректно говорить или писать о ЛГБТК-людях. Поэтому вместе с Q-Space мы стараемся делать мероприятия, направленные на повышение уровня знаний об ЛГБТК+ сообществах как в России, так и в Эстонии. Нам важно, чтобы дискуссия происходила и преодолевала страхи и опасения в обществе по отношению к представитель_ницам ЛГБТК+ сообщества. В этот раз мы решили посмотреть серию короткометражек и обсудить истории разных ЛГБТК+ людей“.

После фильмов будет возможность обменяться мнениями и обсудить фильмы и сопутствующие темы.

Модераторкой обсуждения на русском языке выступит Гуля Султанова, ЛГБТК-активистка и соосновательница Q-Space.

4 июля (четверг), 19.00 - 21.30.

Таллинн, Toom Kooli 1, вход бесплатный.

Все фильмы демонстрируются на голландском языке с субтитрами на эстонском, английском, русском языке.