ФОТО | У политика EKRE Сийма Похлака и певицы Ренате Салусте родился четвертый ребенок

На опубликованной в Instagram фотографии вся семья стоит под цветущим деревом. Ренате же держит малыша, а под фото написано „6!“ - это значит, что теперь появился на свет шестой член их семьи. Пол и имя ребенка пока еще неизвестны.

Ренате ранее назвала рождение трех детей самыми важными событиями в своей жизни. „Не помню особо уже жизнь с маленьким малышом, поэтому это обязательно будет очень интересно“, - говорила она, когда была беременна четвертым ребенком.

В декабре 2020 года депутат от EKRE Сийм Похлак с трибуны в Рийгикогу сделал предложение Ренате Салусте. Занимавшийся в последние годы политикой Похлак еще десять лет назад был известным диджеем и организатором мероприятий, на которые он часто приглашал петь и Ренате.

Их отношения завязались еще когда Ренате было 19 лет и она училась в основной школе, а Сийм Похлак, который на девять лет старше своей избранницы, работал на радиостанции Tre Raadio.

В 2015 году на тот момент 21-летняя Ренате сообщила, что ждет ребенка, который стал для пары первенцем. Девочка родилась в последний день года.



