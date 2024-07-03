Культура заменит автомобили: центральная улица Тарту перекрыта, а город захватили граффити-художники
На этой неделе на улицах культурной столицы Тарту 2024 царит культура – автомобили сменяются культурной атмосферой на бульваре Свободы от автомобилей, а проект Stencibility украсит стены Тартуских зданий уличным искусством.
Последний концерт даст группа Genialistid, а точку на этой неделе поставит выступление легендарного исполнителя Брайана Адамса. Редакция Delfi с 1 по 7 июля отправилась в Тарту, чтобы освещать все эти культурные события.
В Тартуском Доме искусств откроется выставка „Jää mind vaatama“, которая призвана повысить осведомленность публики о влиянии таяния льда на мир и Эстонию в частности. На выставке представлены работы 15 художников из всех трех культурных столиц Европы: Бад-Ишля (Австрия), Будё (Норвегия) и Тарту. Также представлена Германия. Программа выставки включает в себя различные тематические выступления и мастер-классы.
Неделя редакции Delfi в Тарту стартовала 1 июля и принесла в культурную столицу ряд бесплатных мероприятий, записей подкастов, вечеринок и многое другое.
В четверг, 4 июля, стартует международный фестиваль уличного искусства Stencibility, который в этом году отмечает свое 15-летие. В пятницу, 5 июля, в Aparaaditehas состоится премьера международной инсталляционной постановки Laboratorio Module 24, сочетающей в себе физический театр, танец, искусство медиа и инсталляций.
В субботу, 6 июля, состоится открытие Tartu 2024 Autovabaduse puiestee, этим летом бульвар Свободы от автомобилей станет местом встречи и времяпрепровождения жителей и гостей Культурной столицы Европы. Разнообразная программа будет представлена там до 12 августа.
Обзор культурных мероприятий недели 1-7 июля:
1.07–7.07
Тарту
Вход свободный
28.06–15.09
Волость Тырва | Парк замка Таагепера
8–15 €
27.06–14.07
Волость Канепи | Karilatsi Vabaõhumuuseum
20–35 €
1.07–5.07
Вильянди
50–150€
1.07–6.07
Sänna Kultuurimõis
150 €
2.–7.07
Вильянди
15–25 €
4.07–7.07
Весь город Тарту
4.07 в 18.00 часов
Тарту
0–6 €
4.–9.07
Тарту
20–150 €
5.07 в 20.00 часов
Тартуская певческая сцена
70 €
5.07–4.08
Тарту | Тартуский дрожжевой завод
4 €
5.07–18.08
Волость Тарту
Вход свободный
5.07–13.07
Тарту | Aparaaditehas
12–25 €
5.–6.07
Волость Пылва | Mooste mõis
0–55 €
06.07–31.12
Тарту
Вход свободный
6.07 в 9.00 часов
Волость Ряпина | Võõpsu pritsikuuri plats
Вход свободный
6.07–12.08
Тарту
Вход свободный
7.07 в 17.00 часов
Тартуская певческая сцена
79 €
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