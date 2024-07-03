Культура
03.07.2024, 11:00

Культура заменит автомобили: центральная улица Тарту перекрыта, а город захватили граффити-художники

 
Autovabaduse puiestee kontsert
Autovabaduse puiestee kontsert
ФОТО: Maanus Kullamaa / Tartu 2024

На этой неделе на улицах культурной столицы Тарту 2024 царит культура – ​​автомобили сменяются культурной атмосферой на бульваре Свободы от автомобилей, а проект Stencibility украсит стены Тартуских зданий уличным искусством.

Последний концерт даст группа Genialistid, а точку на этой неделе поставит выступление легендарного исполнителя Брайана Адамса. Редакция Delfi с 1 по 7 июля отправилась в Тарту, чтобы освещать все эти культурные события.

В Тартуском Доме искусств откроется выставка „Jää mind vaatama“, которая призвана повысить осведомленность публики о влиянии таяния льда на мир и Эстонию в частности. На выставке представлены работы 15 художников из всех трех культурных столиц Европы: Бад-Ишля (Австрия), Будё (Норвегия) и Тарту. Также представлена Германия. Программа выставки включает в себя различные тематические выступления и мастер-классы.

Неделя редакции Delfi в Тарту стартовала 1 июля и принесла в культурную столицу ряд бесплатных мероприятий, записей подкастов, вечеринок и многое другое.

В четверг, 4 июля, стартует международный фестиваль уличного искусства Stencibility, который в этом году отмечает свое 15-летие. В пятницу, 5 июля, в Aparaaditehas состоится премьера международной инсталляционной постановки Laboratorio Module 24, сочетающей в себе физический театр, танец, искусство медиа и инсталляций.

В субботу, 6 июля, состоится открытие Tartu 2024 Autovabaduse puiestee, этим летом бульвар Свободы от автомобилей станет местом встречи и времяпрепровождения жителей и гостей Культурной столицы Европы. Разнообразная программа будет представлена там до 12 августа.

Обзор культурных мероприятий недели 1-7 июля:

Неделя Delfi в Тарту

1.07–7.07

Тарту

Вход свободный

Wagenküll Lossispaa представляет: Тематический парк замка Таагепера „Алиса в стране чудес

28.06–15.09

Волость Тырва | Парк замка Таагепера

8–15 €

Летняя постановка „Rongirüüv

27.06–14.07

Волость Канепи | Karilatsi Vabaõhumuuseum

20–35 €

NOORTE notafe 2024

1.07–5.07

Вильянди

50–150€

Изготовление маленькой каннели. Лагерь мастеров

1.07–6.07

Sänna Kultuurimõis

150 €

Фестиваль Viljandi Vanamuusika Festival

2.–7.07

Вильянди

15–25 €

Фестиваль уличного искусства Stencibility 2024

4.07–7.07

Весь город Тарту

Тур по выставке с сурдопереводчиком „Initsiatiiv altpoolt. Eesti karikatuur 1980ndatel

4.07 в 18.00 часов

Тарту

0–6 €

Klaaspärlimäng 2024

4.–9.07

Тарту

20–150 €

Genialistid. Последний концерт

5.07 в 20.00 часов

Тартуская певческая сцена

70 €

Peitus: Pärmikas“ – выставка уличного искусства

5.07–4.08

Тарту | Тартуский дрожжевой завод

4 €

Международная выставка „Jää mind vaatama“

5.07–18.08

Волость Тарту

Вход свободный

Постановка „Laboratorio Module 24

5.07–13.07

Тарту | Aparaaditehas

12–25 €

Mooste folk – Eesti rahvamuusikatöötluste festival Mooste Elohelü

5.–6.07

Волость Пылва | Mooste mõis

0–55 €

Художественный фестиваль „Linnast välja

06.07–31.12

Тарту

Вход свободный

День рыбака в Võõpsu

6.07 в 9.00 часов

Волость Ряпина | Võõpsu pritsikuuri plats

Вход свободный

Открытие бульвара Свободы от автомобилей Тарту 2024

6.07–12.08

Тарту

Вход свободный

Bryan Adams

7.07 в 17.00 часов

Тартуская певческая сцена

79 €

Ознакомьтесь с программой здесь.

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