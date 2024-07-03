Культура заменит автомобили: центральная улица Тарту перекрыта, а город захватили граффити-художники

Последний концерт даст группа Genialistid, а точку на этой неделе поставит выступление легендарного исполнителя Брайана Адамса. Редакция Delfi с 1 по 7 июля отправилась в Тарту, чтобы освещать все эти культурные события.

В Тартуском Доме искусств откроется выставка „Jää mind vaatama“ , которая призвана повысить осведомленность публики о влиянии таяния льда на мир и Эстонию в частности. На выставке представлены работы 15 художников из всех трех культурных столиц Европы: Бад-Ишля (Австрия), Будё (Норвегия) и Тарту. Также представлена Германия. Программа выставки включает в себя различные тематические выступления и мастер-классы.

Неделя редакции Delfi в Тарту стартовала 1 июля и принесла в культурную столицу ряд бесплатных мероприятий, записей подкастов, вечеринок и многое другое.

В четверг, 4 июля, стартует международный фестиваль уличного искусства Stencibility , который в этом году отмечает свое 15-летие. В пятницу, 5 июля, в Aparaaditehas состоится премьера международной инсталляционной постановки Laboratorio Module 24 , сочетающей в себе физический театр, танец, искусство медиа и инсталляций.

В субботу, 6 июля, состоится открытие Tartu 2024 Autovabaduse puiestee , этим летом бульвар Свободы от автомобилей станет местом встречи и времяпрепровождения жителей и гостей Культурной столицы Европы. Разнообразная программа будет представлена там до 12 августа.

Обзор культурных мероприятий недели 1-7 июля:

1.07–7.07

Тарту

Вход свободный

28.06–15.09

Волость Тырва | Парк замка Таагепера

8–15 €

27.06–14.07

Волость Канепи | Karilatsi Vabaõhumuuseum

20–35 €

1.07–5.07

Вильянди

50–150€

1.07–6.07

Sänna Kultuurimõis

150 €

2.–7.07

Вильянди

15–25 €

4.07–7.07