Короли глэм-рока нового поколения: Palaye Royale вернутся в Эстонию с музыкальным бальзамом для души

Музыку Palaye Royale, набравшую более миллиарда стримов, можно описать как смесь брит-попа, глэм-рока и арт-панка. Правда, начало их карьеры уж точно было не из легких. Братья Ремингтон Лейт (вокал), Себастиан Данциг (гитара) и Эмерсон Барретт (ударные), родом из Лас-Вегаса, подростками приехали в Лос-Анджелес и прорвались на беспощадную рок-сцену „города ангелов“.В тот период пришлось даже пожить в машине, но вскоре они уже были хедлайнерами концертов и гастролировали с такими мировыми именами, как Yungblud. Немного найдется групп, которые смогли бы покорить сердца молодого поколения так, как это удалось им.

„Мы всегда служили прибежищем для тех, кто слушает нашу музыку, - говорит ударник группы Эмерсон Барретт. - Мы хотим и дальше создавать мир, куда можно убежать, где можно заново сотворить себя после того, как жизнь тебя уничтожила.“

Пятый полноформатный альбом трио „Death or Glory“, давший название также осенне-зимнему мировому турне, выйдет в конце августа. Первый сингл „Showbiz“ уже вышел, и в его ритмах можно услышать намеки как на классических Red Hot Chili Peppers („Californication“), так и на „Paparazzi“ Леди Гага – и то, и другое идеально сочетается с более глубоким смыслом песни: шоу-бизнес – несказанно жесткое, разъедающее душу занятие. Можно только догадываться, какие еще сокровища припасены для нас в новом альбоме.

В жилах Palaye Royale всегда текла кровь рок-н-ролла. Из чистой необходимости в юности они стали давать концерты у себя в подвале, так как были настолько молоды, что им еще не разрешали выступать в настоящих клубах. В результате их, конечно, выгнали из дома, и им пришлось жить в машине. К счастью, вскоре они привлекли внимание таких аристократов рока, как Кортни Лав и Скотт Уайланд. В 2015 году им посчастливилось заключить с Sumerian Records первый договор о записи диска, благодаря чему они выпустили свой первый полноформатный альбом „Boom BoomRoom (Side A)“.