Короли глэм-рока нового поколения: Palaye Royale вернутся в Эстонию с музыкальным бальзамом для души
Ровно через 21 месяц после своего первого концерта в Таллинне феноменальное трио Palaye Royale вернется в Эстонию по причине большого спроса! 3 декабря 2024 года они вновь выступят в Helitehas, и это шоу, без сомнения, будет таким же крутым, как и предыдущее, если не еще круче. Как говорит гитарист Себастиан Данциг, Palaye Royale – это развлечение на базе звука! Помимо Palaye Royale, на сцену выйдут группа I See Stars из США и певец Huddy.
Музыку Palaye Royale, набравшую более миллиарда стримов, можно описать как смесь брит-попа, глэм-рока и арт-панка. Правда, начало их карьеры уж точно было не из легких. Братья Ремингтон Лейт (вокал), Себастиан Данциг (гитара) и Эмерсон Барретт (ударные), родом из Лас-Вегаса, подростками приехали в Лос-Анджелес и прорвались на беспощадную рок-сцену „города ангелов“.В тот период пришлось даже пожить в машине, но вскоре они уже были хедлайнерами концертов и гастролировали с такими мировыми именами, как Yungblud. Немного найдется групп, которые смогли бы покорить сердца молодого поколения так, как это удалось им.
„Мы всегда служили прибежищем для тех, кто слушает нашу музыку, - говорит ударник группы Эмерсон Барретт. - Мы хотим и дальше создавать мир, куда можно убежать, где можно заново сотворить себя после того, как жизнь тебя уничтожила.“
Пятый полноформатный альбом трио „Death or Glory“, давший название также осенне-зимнему мировому турне, выйдет в конце августа. Первый сингл „Showbiz“ уже вышел, и в его ритмах можно услышать намеки как на классических Red Hot Chili Peppers („Californication“), так и на „Paparazzi“ Леди Гага – и то, и другое идеально сочетается с более глубоким смыслом песни: шоу-бизнес – несказанно жесткое, разъедающее душу занятие. Можно только догадываться, какие еще сокровища припасены для нас в новом альбоме.
В жилах Palaye Royale всегда текла кровь рок-н-ролла. Из чистой необходимости в юности они стали давать концерты у себя в подвале, так как были настолько молоды, что им еще не разрешали выступать в настоящих клубах. В результате их, конечно, выгнали из дома, и им пришлось жить в машине. К счастью, вскоре они привлекли внимание таких аристократов рока, как Кортни Лав и Скотт Уайланд. В 2015 году им посчастливилось заключить с Sumerian Records первый договор о записи диска, благодаря чему они выпустили свой первый полноформатный альбом „Boom BoomRoom (Side A)“.
„Когда мы подписывали договор, у нас было только одно желание: отправиться в тур, - рассказывает Эмерсон. - Мы работали на разогреве стольких метал-групп, чьи фанаты нас абсолютно ненавидели. Но в какой-то мере именно это и сформировало из нас тех исполнителей, какими мы сегодня являемся. Мы решили, что на сцене должны быть такими исключительными, чтобы просто нельзя было не уважать того, какую страсть и энергию мы вкладываем в свое искусство, насколько посвящено ему все наше существование“.
Сценические шоу Palaye Royale всегда экстраординарны и похожи на бродячий цирк – нередко Ремингтон повисает на прожекторах, на концерте хватает королевских шарфов и шляп, рубашек с узором пейсли и обильного макияжа. Своих фанатов они называют Soldiers of the Royal Council (в переводе: солдаты королевского совета) и в начале выступлений, бывало, стояли в дверях и лично обнимали каждого, кто приходил их послушать. „Мы и теперь делаем все возможное, чтобы у нас была личная связь с фанатами, которые приходят нас послушать. Независимо от того, насколько велика толпа,“ – говорит Эмерсон.
Второй по счету концерт Palaye Royale в Таллинне состоится в Helitehas 3 декабря 2024 года. На разогреве - I See Stars и Huddy. Билеты для членов клуба Live Nation уже в продаже. Открытая продажа начнется 5 июля в 11 часов в интернет-магазине и пунктах продаж Piletilevi.