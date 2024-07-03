СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись

По словам источника издания, пара не вместе еще с марта этого года. Приближенный к Джей Ло и Аффлеку человек отметил, что они не живут вместе.

Однако публично заявлять о расставании они не спешат, потому что, как добавил инсайдер, Бен переживает за свою экс-супругу и защищает ее даже после разрыва отношений.

Стоит отметить, что ни Бен, ни Дженнифер никак не комментируют свои отношения. О проблемах в их паре ходят слухи уже давно. Более того, в СМИ распространялась информация о том, что у Аффлека начались проблемы с алкоголем.

Кроме того, в последнее время он начал больше общаться со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер. Ее недавно заметили возле дома актера. Поговаривают, что именно Гарнер сейчас тот человек, которому Аффлек доверяет больше всего.

К слову, Бен и Джей начали отношения в 2001 году. Мужчина сделал предложение любимой и они планировали свадьбу на 2003 год, но позже отменили ее. После 20-летнего перерыва пара воссоединилась и тайно заключила брак в 2022 году.