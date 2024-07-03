Шоубиз
03.07.2024, 13:00

ФОТО | Гарик Мартиросян с женой провели отпуск в Таллинне: „Красивое место. Старость, конечно, украшает города“

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Супруга Гарика Мартиросяна Жанна
Супруга Гарика Мартиросяна Жанна
ФОТО: Erakogu

Супруги Мартиросян были замечены в Таллинне. Фотографиями своих европейских каникул жена Гарика Мартиросяна Жанна также поделилась в своем Instagram.

Один из основателей и продюсеров Comedy Club Production Гарик Мартиросян провел в Таллинне со своей супругой несколько дней. Пара много гуляла по Старому городу, наслаждаясь достопримечательностями и местной кухней, также они были замечены в магазине эстонских дизайнерских вещей, где приобрели для себя несколько обновок местного дизайнера.

Сегодня супруги уже прибыли на пароме Tallink в Швецию.

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RusDelfi
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