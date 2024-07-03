ФОТО | Гарик Мартиросян с женой провели отпуск в Таллинне: „Красивое место. Старость, конечно, украшает города“

Один из основателей и продюсеров Comedy Club Production Гарик Мартиросян провел в Таллинне со своей супругой несколько дней. Пара много гуляла по Старому городу, наслаждаясь достопримечательностями и местной кухней, также они были замечены в магазине эстонских дизайнерских вещей, где приобрели для себя несколько обновок местного дизайнера.