Шоубиз
10.07.2024, 11:01

Синие ботинки Элвиса Пресли продали на аукционе за 120 тысяч фунтов

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Элвис Пресли
Элвис Пресли
ФОТО: Stefano Chiacchiarini '74 | Shutterstock

Пару синих ботинок, принадлежащую певцу Элвису Пресли, продали на аукционе Henrt Aldrige & Son в английском городе Девизесе за 120 тыс. фунтов стерлингов (более 137 700 тысяч евро). Об этом сообщил NME.

Сумма сделки превысила ожидаемую, которая оценивалась в 100 тыс. фунтов (более 118 700 тысяч евро). Ранее обувь находилась в музейных коллекциях. Подлинность ботинок подтвердил близкий друг Пресли — Джимм Вельвет.

Легендарный музыкант приобрел синие замшевые туфли после того, как исполнил хит Карла Перкинса „Blue Suede Shoes“. На протяжении 50-х годов он неоднократно надевал их на интервью и выступления.

Когда в конце 50-х Пресли призвали в армию США, он подарил ботинки своему другу — Алану Фортасу. Это произошло во время прощальной вечеринки в Грейсленде, на которой Элвис раздал часть своей одежды приятелям.

По словам аукциониста Эндрю Олдриджа, обувь — это то, о чем „сразу вспоминаешь, когда говоришь об Элвисе Пресли“. Вероятно, этим можно объяснить высокую цену, которую заплатил новый владелец замшевых туфель. Его имя не раскрывается.

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