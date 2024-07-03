ВИДЕО | Неужели ему 46? Отметивший за границей день рождения Юри Ратас еще даст фору молодым

„Но прежде чем полностью посвятить себя работе, стоит насладиться летней солнечной погодой. И не стоит забывать о спорте, где бы ты ни находился. Желаю веселого лета!“ - написал Ратас в Instagram, а также поделился видео, на котором он делает отжимания.

Подписчики политика тут же бросились его нахваливать. „Похоже, ты можешь все!“ - написал один, а второй отметил, что не верит, что на видео действительно 46-летний Ратас: „Это скорее всего дублер!“

Юри Ратас поблагодарил всех за поздравления с днем рождения и добавил, что пожелания от хороших людей придают ему силы, чтобы двигаться дальше.

В 2022 году Юри Ратас принял участие в телешоу „Танцы со звездами“, во время которого можно было наблюдать его невероятное преображение - политик похудел на 24 килограмма. Ратас до сих пор поддерживает хорошую физическую форму с помощью занятий спортом и правильного питания.