Парализованный британец написал книгу о своей жизни с помощью движений глаз

Молодой человек лишился возможности управлять какими‑либо другими частями тела в 2011 году после инсульта. В своих мемуарах Уикс рассказал о первых четырех годах своей новой жизни.

Дебютная глава рассказывает о жизни Говарда до инсульта. Затем писатель делится деталями произошедшей с ним трагедии и тем, как он проводил свое время в больнице после нее.

„Книга завершается моим переходом от больничной жизни к общественной“, — рассказал Уикс. Он отметил, что намерен написать еще по меньшей мере две книги о своей жизни с синдромом „запертого человека“.

На создание первой части задуманной мужчиной трилогии у Говарда ушло около 18 месяцев. За это время, используя компьютер Eyegaze, Уикс надиктовал 50 тыс. слов.

Синдром „запертого человека“ — редкое неврологическое расстройство, при котором люди оказываются парализованными, но полностью сохраняют сознание.