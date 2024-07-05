Вот это да! 56-летняя звезда „Спасателей Малибу“ похвасталась стройной фигурой в бикини

Американская актриса и фотомодель Донна Д’Эррико, прославившаяся ролью в сериале „Спасатели Малибу“ с 1996 по 1998 год вместе с Памелой Андерсон, присоединилась к тем знаменитостям, которые не стареют. В свои 56 лет она активно публикует в соцсети фотографии в бикини и откровенном нижнем белье. Так, в своей последней публикации она позирует в красном купальнике с черно-белой отделкой, который подчеркивает ее роскошную фигуру без каких-либо намеков на возраст.

„Да, все еще в бикини. Есть возражения? Сегодня я иду на пляж. Кто здесь?“ – подписала она снимок.

Свою изгибы Донна демонстрирует не только в Instagram, но и в OnlyFans, чем немало злит хейтеров. Последние считают, что в ее возрасте подобное уже недопустимо.

Однако модель тоже не молчит и научилась ставить завистников на место. Пример тому – ее пост на Хэллоуин в прошлом году. Знаменитость, которая когда-то снималась для Playboy, позировала на фото в образе доминатрикс в черном кожаном корсете и сапогах до бедра.

„Вот еще одна фотография, которую пришлось удалить, чтобы снять теневой бан с моего аккаунта после того, как группа женоненавистников прошла через мой аккаунт и сообщила обо всех моих постах. В этих фотографиях нет ничего плохого, поэтому я немедленно возвращаюсь и публикую их. Хорошего дня. Ненавистники женщин: почувствуйте себя лучше. Поддерживайте других женщин. При этом вы тоже сможете сиять. В противном случае, я думаю, вы можете просто поцеловать меня в задницу“, — написала уроженка Алабамы под своими снимками.