„Я тр*нул девку за Украину“. После поездки в РФ скандальный Канье Уэст получил обвинения от россиян

После того, как мужчина отгулял на дне рождения своего друга и дизайнера его бренда Гоши Рубчинского и уехал из Москвы, активисты обратили на него пристальное внимание и решили проверить творчество рэпера. В частности, некоторые россияне захотели узнать, нет ли в его песнях „дискредитации российской армии или пропаганды неполноценности женщин русской национальности“.

Интересно, что в результате в песне „Vultures“ скандального исполнителя действительно есть слова, которыми он унижает россиянок и вспоминает об Украине. Именно этот трек 2024 года и вызвал возмущение участников движения „Сорок сороков“, и они уже обратились в полицию.

„Российская женщина в творчестве указанного исполнителя предстает исключительно в образе наркозависимой проститутки с извращенными ценностями. Считаем, что творчество указанного автора пропагандирует неполноценность человека по признаку его принадлежности к национальной и социальной группам“, - говорится в заявлении.