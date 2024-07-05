29-летняя Бьянка Цензори отреагировала на информацию о том, что она отправляла порно сотруднику Yeezy, которые якобы были доступны несовершеннолетним, работающим на платформе рэпера Yeezy Porn, и уполномочила своего представителя прокомментировать заявление, сообщает Page Six.

„Бьянка уполномочила меня подчеркнуть, что любые утверждения о том, что она показывала или заставляла показывать несовершеннолетним какие-либо порнографические материалы, являются оскорбительными, отвратительными и категорически и полностью ложными“, — заявил бывший управляющий делами Канье Уэста Майло Яннопулос.

По его словам, обвинения основаны на „самой трагической и жадной лжи, какую только можно себе представить“, поскольку „Yeezy Porn“ якобы „не существует“. Мало добавил, что сотрудник, которій стоит за громкими заявлениями, „никогда не работал в Yeezy“.

Яннопулос заявил, что он ушел от Канье в мае после того, как Уэст объявил о намерениях попробовать свои силы в порнобизнесе. для взрослых. Майло воспринял новые планы рэпера как непосредственную угрозу для своей жизни, поскольку он лечится от наркозависимости и рискует своим физическим и духовным здоровьем как бывшый гомосексуал.

Как известно, международная команда программистов, в составе которой есть несовершеннолетние, подала иск против Уэста, где, среди прочего, упоминается, что Цензори в апреле отправила сотруднику Yeezy ссылку на порно. Несовершеннолетние, работавшие над разработкой предполагаемого приложения Yeezy Porn, не были защищены от просмотра контента.

Хотя архитектор Yeezy не значился в качестве ответчика по делу, Яннопулос и 47-летний Уэст были названы виновными в том, что якобы не заплатили персоналу за долгие часы, отработанные для завершения приложения к 1 мая.