Бьянка Цензори впервые отреагировала на публичное обвинение
Вокруг Канье Уэста разгорается новый скандал, в который оказалась втянута и его жена.
29-летняя Бьянка Цензори отреагировала на информацию о том, что она отправляла порно сотруднику Yeezy, которые якобы были доступны несовершеннолетним, работающим на платформе рэпера Yeezy Porn, и уполномочила своего представителя прокомментировать заявление, сообщает Page Six.
„Бьянка уполномочила меня подчеркнуть, что любые утверждения о том, что она показывала или заставляла показывать несовершеннолетним какие-либо порнографические материалы, являются оскорбительными, отвратительными и категорически и полностью ложными“, — заявил бывший управляющий делами Канье Уэста Майло Яннопулос.
По его словам, обвинения основаны на „самой трагической и жадной лжи, какую только можно себе представить“, поскольку „Yeezy Porn“ якобы „не существует“. Мало добавил, что сотрудник, которій стоит за громкими заявлениями, „никогда не работал в Yeezy“.
Яннопулос заявил, что он ушел от Канье в мае после того, как Уэст объявил о намерениях попробовать свои силы в порнобизнесе. для взрослых. Майло воспринял новые планы рэпера как непосредственную угрозу для своей жизни, поскольку он лечится от наркозависимости и рискует своим физическим и духовным здоровьем как бывшый гомосексуал.
Как известно, международная команда программистов, в составе которой есть несовершеннолетние, подала иск против Уэста, где, среди прочего, упоминается, что Цензори в апреле отправила сотруднику Yeezy ссылку на порно. Несовершеннолетние, работавшие над разработкой предполагаемого приложения Yeezy Porn, не были защищены от просмотра контента.
Хотя архитектор Yeezy не значился в качестве ответчика по делу, Яннопулос и 47-летний Уэст были названы виновными в том, что якобы не заплатили персоналу за долгие часы, отработанные для завершения приложения к 1 мая.
В иске далее утверждалось, что сотрудники не получили обещанную оплату в размере $120 тысяч долларов за разработку порноприложения и потокового приложения Уэста YZYVSN, которое должно было конкурировать со Spotify и Apple Music. Также там шла речь о том, что их дискриминировали, унижали и называли „новыми рабами“.
Яннопулос раскритиковал эти обвинения:
„Все, что я сделал с тех пор, это пытался добиться оплаты работы этих разработчиков приложений, как показывает обширная переписка“.
Он утверждает, что ни один несовершеннолетний никогда не работал нелегально, а указанные заявители никогда не сталкивались с „враждебной рабочей средой“, поскольку они никогда не работали в компании.
„Единственные несовершеннолетние, которыми пользуются, — это бедняги, втянутые в этот иск и понятия не имеющие, какая ложь связана с их именами“, — написал Яннопулос.
Уэст пока что никак не прокомментировал новый иск. Ранее его обвинила в сексуальных домогательствах бывшая ассистентка.