Летние ночи в Таллинне: 18 мест под открытым небом, где все танцуют и пьют коктейли

На крышах

Танцы на крыше в теплый летний вечер — отдельный вид удовольствия. Вид на город, белые ночи, классная музыка, коктейли. Когда еще, если не летом?

Выше всех крыша ISSEI — здесь, на 24 этаже отеля Radisson Collection Hotel по пятницам играет диджей. Плясать на террасе можно до 2 часов ночи.

В Suveterrass, помимо пятничных и субботних вечеринок, музыка играет и по вторникам, когда проходят вечера, посвященные испанским такос.

В Fotografiska регулярно проходят выступления крутых диджеев и местных исполнителей (кстати, этим летом, как и прошлым, для тусовок открыт еще и задний двор). Один из самых красивых видов на город открывается с 23-го этажа отеля Viru, где сейчас действует кафе-бар Amigo. Ежедневно, с 15:30 до 23:00 (или дольше) приходите наслаждаться закусками, хорошим вином и коктейлями. По выходным здесь также играет диджей.

У моря

Несмотря на закрытие KaiF, портовый район Ноблесснер по-прежнему популярен. В этом году летние тусовки переместились из бывшего KaiF на террасу с „куполами“ PROTO. По четвергам с 18.00 до 21.00 на вечеринках Tropical Tallinn („Тропический Таллинн“) играют Francisco Balcazar и DJ duo Los Monster. Там же, в Ноблесснере, Wambola Surf будет ждать вас все лето не только по выходным, но и по средам, когда здесь выступают гитаристы.

На пляже Хаабнеэме вновь заработал бар Veuve Clicquot, прилегающий к террасе ресторана OKO. Если в прошлом году вечеринки здесь проходили по средам, то этим летом насладиться красивыми закатами, напитками и музыкой можно два раза в неделю — по средам и четвергам. Латиноамериканские танцы особенно популярны в этом году!

Еще одно крутое место с террасой у моря — ресторан Kai, который находится сзади Горхолла. Здесь танцуют по выходным в любое время года, а этим летом всего три раза пройдут вечеринки с участием BOMBOSSA Brothers и по средам.